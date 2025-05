Netflix Açıkladı: İşte Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Milyonlarca abonesiyle dünyanın en büyük dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte liste!

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Netflix'in 12 Mayıs - 18 Mayıs 2025 tarihleri arası için paylaştığı listenin zirvesinde Thank You, Next: 2. sezonu yer aldı. Onu Secrets We Keep: Limited Series takip etti.

Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla The Eternaut: 1. sezon ve Kral Kaybederse: 1. sezon olmuşken, American Manhunt: Osama bin Laden: 1. sezon, Istanbul Encyclopedia: Limited Series da listeye girmeyi başardı.

Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;

Thank You, Next: 2. sezon Secrets We Keep: Limited Series The Eternaut: 1. sezon Kral Kaybederse: 1. sezon American Manhunt: Osama bin Laden: 1. sezon Istanbul Encyclopedia: Limited Series Thank You, Next: 1. sezon Tastefully Yours: Limited Series Fred and Rose West: A British Horror Story: Limited Series You: 5. sezon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Yorumlarda buluşalım.