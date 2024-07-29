Potterhead'lara Müjde: Harry Potter: Quidditch Champions Çıkış Tarihi Açıklandı!

Warner Bros, merakla beklenen Harry Potter: Quidditch Champions'ın oynanış detaylarını ve çıkış tarihini açıkladı.

"Welcome Students" adlı fragman, Unbroken Studios tarafından geliştirilen oyunda Quidditch sporuna dayalı heyecan verici unsurları tanıttı.

Fragman, tek oyunculu Kariyer Modu ve Çevrim içi Rekabet Modu'nu tanıtarak oyuncuların karakter yaratma seçeneklerini ve çevrim içi modları gözler önüne seriyor. Harry Potter, Ron Weasley ve Draco Malfoy gibi tanıdık yüzlerin yer aldığı oyun, Quidditch Dünya Kupası Stadyumu ve diğer büyücü dünyası mekânlarında geçiyor.

Harry Potter: Quidditch Champions Oynanış Fragmanı

Oyun, 3 Eylül'de PC'de Steam ve Epic Games Store üzerinden, konsol tarafında ise Xbox Series X ve S, Xbox One, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

Başlangıçta dijital olarak çıkacak olan oyun, fiziksel olarak ise 8 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

Harry Potter: Quidditch Champions Çıkış Tarihi

Oyun, PlayStation Plus kullanıcıları için 3-30 Eylül arasında erişilebilir olacak ve bu süre zarfında indirilen oyunlar, üyelik devam ettiği sürece oynanabilecek. Warner Bros, oyunda mikro işlemler planlanmadığını ve altınların yalnızca oyun içi ilerlemeyle kazanılacağını belirtti.

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