Harry Potter: Wizards Unite'ın Fişi Çekilecek: Tarih Verildi!

Harry Potter: Wizards Unite ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Şirket tarafından alınan karara göre artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyunun fişi çekilecek. Yapılan açıklama ile birlikte oyunun ne zaman kapatılacağı belli oldu. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Niantic, 6 Temmuz 2016 tarihinde Pokemon Go isimli mobil oyunu Android ve iOS platformları için sunmuştu. Artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyun kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Geliştirici Niantic, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan oyun ile beraber oldukça büyük bir başarıya imza attı.

Niantic, Pokemon Go'nun elde ettiği büyük başarı üzerine yeni bir artırılmış gerçeklik oyunu için kollarını sıvamıştı. Şirket, 21 Haziran 2019 tarihinde artırılmış gerçeklik türündeki Harry Potter oyununu çıkarmıştı.

Harry Potter: Wizards Unite Neden Kaldırılacak?

Geliştirici Niantic, Wizarding World isimli kurgusal evrende geçen Harry Potter oyunu ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar aldı. Şirket, yayımladığı blog yazısında, oyunun 31 Ocak 2022 tarihinde kapatılacağını duyurdu.

Wizards Unite, 31 Ocak 2022 tarihinde resmi olarak oynanamaz hale gelecek fakat 6 Aralık itibarıyla oyun tüm uygulama mağazalarından kaldırılacak. Oyuncular, 6 Aralık tarihinden itibaren uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiremeyecek ancak altın gibi ögeler 31 Ocak'a kadar kullanılabilecek. Yapılan açıklamada, yasaların gerektirdiği durumlar dışında hiçbir geri ödemenin yapılmayacağı belirtildi.

Artırılmış gerçeklik oyunu çıktığı dönem ilgi görse de Pokemon Go'nun elde ettiği başarıya ulaşamadı. Pokemon Go, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde kazanç elde etti. Oyun, 2019 yılında ise 902 milyon dolar kazanmıştı.

Niantic, blog yazısında, Wizards Unite ile ilgili olarak "Tüm oyunların sonsuza kadar sürmesi gerekmiyor" ifadelerine yer verdi. Uygulama analizi firması Sensor Tower'a göre söz konusu yapım, 2021 yılının ilk 10 ayında dünya genelinde yaklaşık olarak 739 bin indirme sayısına ulaştı. Oyunun indirme sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,7 milyondu.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 20,3 milyon kez indirilen Wizards Unite'ın indirme sayısı bir yılda yüzde 57 oranında düştü. Uygulama içi satın alma tarafında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 oranında bir düşüş yaşandı.