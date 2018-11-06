Harvard'lı Profesöre Göre İlginç Uzay Cismi Uzaylı Uydusu Olabilir

Sigara benzeri gizemli uzay cismi, geçtiğimiz sene Güneş Sistemi içerisinde keşfedilmişti. Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yayınladığı yeni makaledeyse garip cismin uzaylılar tarafından Dünya’yı araştırmak için gönderilmiş bir uydu olduğu iddia edildi.

İlk olarak Ekim 2017’de fark edilen cisim, Hawaii dilinde “çok uzak geçmişten ele geçen bir mesaj” anlıma gelen Oumuamua olarak adlandırılmıştı. Pan-STARRS 1 teleskobu tarafından bulunan sigara benzeri cisme dair tartışmalarsa bulunduğu ilk günden bu yana sürüyordu. Kaynağı bilinmeyen ve alışılmamış özellikleri bulunan Oumuamua’nın, yeni bir tür yıldızlar arası cisim olduğu iddia ediliyordu.

Harvard Smithsonian Center for Astrophysics isimli merkezde görev yapan Shmuel Bialy ve Abraham Loeb tarafından yayınlanan yeni makaledeyse, eninden 10 daha uzun boyu olan ve 305,775 kilometre saat hızla hareket eden cismin, “yapay kaynaklı” olabileceği fikrine yer verildi.

Makalede direkt olarak “Oumuamua, uzaylı uygarlıklar tarafından Dünya’yı incelemek için gönderilmiş tam operasyonel bir uydu olabilir” şeklinde tamamlandı. Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan yazıda yer alan iddianın temelindeyse Ocak 2018’de yayınlanan bir başka makale yer alıyordu. Yapılan tespitler sonunda cismin olağandışı hızlanmalar gösterdiği ve beklenmeyen hızlanmaların, bir tür “gaza basma ya da roketleme” olma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.

“Cismin yapay olması bir ihtimal” diyen bilim insanları, “Oumuamua, gelişmiş ekipmanlardan oluşan bir tür enkaz olarak, hafif bir ışık yelkeni gibi uzayda yol alıyor ve Güneş radyasyonu tarafından tahrik edilebilir” açıklamasını yaptılar. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde profesör ve astronomi kürsüsü olan Abraham Loeb ve doktora sonrası araştırmacı Shmuel Bialy tarafından yazılan yazı, dünya üzerindeki benzer ışık yelkenlerinin zaten var olduğuna da işaret etti.

Yapılan açıklamanın ardından, “IKAROS projesi ve Starshot Initiative de dâhil olmak üzere kendi uygarlığımızla benzer boyutlarda ışık yelkenleri tasarlandı ve inşa edildi. Hafif yelken teknolojisi, uçakların gezegenler arasında veya yıldızlar arasında taşınması için bolca kullanılabilir” bilgisini paylaşan bilim insanları, ilginç bir tartışmanın kapısını açmış oldular.