Harvard Profesörünün Uzaylı İddiası Hakkında Yeni Gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Harvard profesörü Avi Loeb, ilginç bir uzaylı iddiası ortaya atmıştı. Arizona Eyalet Üniversitesinden iki bilim insanı, sonu ve başlangıcı asırlarca soru işareti olarak kalmış evrenle ilgili en çok merak edilen sorulardan birine değinen Loeb'in ortaya attığı iddia hakkında bütün soru işaretlerini gideren önemli bir açıklamada bulundu.

Harvard Profesörün Uzaylı İddiası Hakkında Yeni Açıklama

58 yaşındaki Profesör Avi Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabında yaklaşık 5 yıl önce uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine ilişkin ilginç bir bilgiye de yer vermişti. Stephen Hawking'e yakınlığı ile bilinen Loeb, 2017 yılının ekim ayında uzaylıların gezegenimizi ziyaret etmeye geldiğini açıklamıştı.

Loeb, konu ile ilgili yaptığı açıklamada astronomların çok hızlı bir biçimde hareket eden obje gördüğünü belirtmişti. Dünya'ya gelen ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumamu adını verdiğini belirten Loeb, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" sözlerini kullanmıştı.

Harvard Üniversitesinde görevli profesör, uzay gemisinin Güneş'in etrafında döndükten sonra beklenmedik bir hızla kaybolduğunu da sözlerine eklemişti. Loeb, uzaylılara ait olduğunu düşündüğü araçla ilgili açıklamasında, "Normalde meteorların yakınlarında yer alan bir yıldızın çıkarmış olduğu gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal olan bir şey fakat orada ona benzer bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Arizona Eyalet Üniversitesinden iki bilim insanı, profesörün belirttiği gizemli gök cisminin azottan meydana gelmiş bir buzuldan koptuğunu iddia etti. Bilim insanları söz konusu cismin Plüton benzeri bir gök cisimden kopmuş azot buzulunun bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Yeni çalışma esasında gök cisminin bir hidrojen buzulundan geldiğinin ileri sürüldüğü önceki araştırmalardan hareketle yola çıkarak gerçekleştirilen bir çalışma fakat araştırmacılar önceki teorilerde bir tutarsızlık olduğuna inanıyor.

Araştırmacılara göre hidrojenden oluşmuş bir buz kütlesinin hızla süblimleşmesi gerekiyor. Bu durum da Oumuamua'nın daha Güneş Sistemi'ne bile ulaşamadan buharlaşmasının gerektiğini gösteriyor. Yeni çalışmada bu durumun azottan oluşmuş bir buz dağı için geçerli olmadığı öne sürüldü. Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin kıyısındaki nesnelerde azot buzunun zaten var olduğunu belirtti.

Araştırmacıların kullandığı ifadelere göre azot buzu göre Neptün'ün ötesinde, Kuiper Kuşağı olarak bilinen bölgedeki nesnelerde bol miktarda bulunuyor. Bu nesneler arasında Neptün'ün uydusu Triton ve Plüton da yer alıyor.

Araştırmacılar, yıldız sistemleri ilk aşamalarındayken Plüton, Triton ve dahasının çok fazla darbeye maruz kaldığını ve bu nedenle büyük miktarda azot buzunun uzaya savrulmuş olabileceğini savunuyor. Profesörün öne sürdüğü gök cisminin ardındaki gizem de bu buz kütleleri ile ilişkili olabilir.