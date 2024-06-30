Hasselblad Kameralı: Oppo Find X8 Geliyor!

Ocak ayında duyurulan Oppo Find X7, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinin yanı sıra 16 GB RAM'i, 6.78 inç büyüklüğündeki ekranı ve 64 Megapiksele ulaşan kamerası ile oldukça güçlü bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Tabii bu modelin yerini alacak olan Oppo Find X8 için çalışmalar çoktan başladı.

Oppo Find X8 Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre MediaTek ile yola devam etme kararı alan Oppo yeni telefonunda Dimensity 9400 işlemciye yer verecek. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu işlemci Android dünyasında heyecanla beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ile rekabet edecek.

Vivo X200 serisinin de MediaTek'in bu yeni işlemcisi ile donatılması bekleniyor. Find X8'in 6.5 inç büyüklüğündeki LTPO ekranı 1.5K çözünürlük sunacak fakat kavisli mi yoksa düz mü olacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.

Heyecan verici gelişmelerden birisi kamera tarafında yaşanacak.1/1,4 inç büyüklüğünde ve 50 Megapiksel çözünürlüğünde Sony kamera sensörünün liderlik ettiği üçlü kamera kurulumuna sahip olan Find X9, Hasselblad'ın görüntü işleme teknolojisini kullanmaya devam edecek.

Bunlara ek olarak Pro modelinin çift periskop lensli dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Oppo Find X8 hakkında yeni detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.