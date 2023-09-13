17 Farklı Doktora Görünen Çocuğun Hastalığını ChatGPT Buldu!

ABD'de yaşayan bir aile uzun zamandır oğullarının hangi hastalığa sahip olduğunu bulmaya çalışıyordu. Alex adlı çocuk, tam 17 farklı doktor tarafından muayene edildi.

Doktorların herhangi bir teşhis koyamamasına rağmen ChatGPT çocuğun hastalığını buldu. Peki yapay zekâ bunu nasıl oldu da bildi?

Doktorlar Hastalığı Bulamadı!

4 yaşındayken rahatsızlıkları ortaya çıkan Alex'in önce kronik ağrıları belirdi. Ağrı kesicilerle bu ağrılarla baş etmeye çalışan minik çocuk, zamanla öfke nöbetleri geçirmeye başladı. Annesinin söylediğine göre Alex'in hastalığı yüzünden kişiliği bile değişti.

Ağrıları ve nöbetleri yüzünden sürekli karamsar ve yorgun olan Alex'in etrafında bulduğu nesneleri ve eşyaları çiğnemeye başladığı görüldü. Çocuğun annesi Courtney, oğlunu bu yüzden bir diş hekimine bile götürdü. Doktor çocuğun dişlerini gıcırdattığını düşündüğü için bir plak verdi.

Diş hekimi gibi başka birçok doktora görünen çocuğun hastalığı bir türlü bulunamadı. Çaresiz kalan anne ise kendince bir karar aldı. Çocuğun tahlil sonuçlarını ChatGPT'ye yazdı. Yapay zekâya sonuçların hangi hastalığa sebep olabileceğini sordu.

Yapay zekâ sohbet botunun elbette bir cevabı vardı; gergin omurilik sendromu. Doğum esnasında veya sonrasında oluşan bu hastalık, ortopedik ve nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Kas kaybı, yürüyüş bozuklukları, sinir hastalıkları ve daha birçok belirtisi bulunuyor.

Hastalığın Alex'teki versiyonunun "spina bifida occulta" olarak bilinen en hafif aşaması olduğu teşhis edildi. Çocuğun omurgasındaki boşluğun çok küçük olması sebebiyle doktorların teşhiste zorlandığı belirtildi.

Tüm bu yaşananlar, yapay zekâ modellerinin insan sağlığına olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar yapay zekânın sağlık hizmetlerinde daha fazla kullanılması gerektiğini savunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.