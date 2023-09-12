Yazarların ChatGPT'ye Karşı Davaları Bitmek Bilmiyor: Yeni Bir Dava Daha!

Bir grup yazar OpenAI'ye, şirketin yapay zekâsı ChatGPT sohbet botunu eğitmek için eserlerini yasa dışı olarak kullandığı iddiasıyla dava açıyor.

Cuma günü açılan davada Michael Chabon, David Henry Hwang, Rachel Louise Snyder ve Ayelet Waldman, OpenAI'in telif hakkıyla korunan içeriklerinin "izinsiz ve yasa dışı kullanımından" yararlandığını ve kâr elde ettiğini iddia ediyor.

Dava, toplu dava statüsüne dâhil durumda ve ChatGPT'nin yazarlar tarafından yazılan içeriği özetleme ve analiz etme yeteneğine dikkat çekiyor ve bunun "yalnızca OpenAI'in GPT gibi büyük dil modelini eserleri üzerinde eğitmesi durumunda mümkün olduğunu" belirtiyor. Bu çıktıların aslında telif haklarını ihlal eden "türev" çalışmalar olduğunu da ekliyor.

Dava, "OpenAI'in telif hakkı ihlali eylemleri kasıtlı, bilerek ve davacıların ve grup üyelerinin haklarını hiçe sayarak gerçekleştirilmiştir." iddiasında bulunuyor.

OpenAI, Bir Dizi Yazar Davasıyla Boğuşuyor

The Amazing Adventures of Kavalier & Clay gibi çeşitli kitapların yazarı olan Chabon, OpenAI, Meta, Google ve diğer şirketlere yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılmak üzere "yazarlardan izin alma, onlara itibar etme ve adil bir şekilde tazminat ödeme" çağrısında bulunan açık mektubu imzalayan 10.000'den fazla yazar arasında yer alıyor.

Bu, eğitim verileri nedeniyle OpenAI'ye karşı yasal işlem başlatan ilk yazar grubu değil. Temmuz ayında yazar ve komedyen Sarah Silverman, OpenAI ve Meta'yı telif hakkı ihlali ile suçlayan bir davada yazarlar Christopher Golden ve Richard Kadrey'e katılmıştı. Paul Tremblay ve Mona Awad da Haziran ayında benzer gerekçelerle OpenAI'ye dava açmıştı.

Ayrıca bu son dava, mahkemeden OpenAI'in "yasadışı ve haksız ticari uygulamalarda" bulunmasını engellemesini ve yazarlara telif hakkı ihlalleriyle ilgili tazminat ve diğer cezaların verilmesini talep ediyor.

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