Ankara'daki Bir Araştırma Merkezinde Hastaların Verileri Çalındı

Ankara'da yer alan İNTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hastaların verileri çalındı. Bir çalışanın işten ayrılmadan önce binlerce kişinin verilerini ele geçirdiği açıklandı.

Bir Çalışan Tarafından Hastaların Verileri Ele Geçirildi

İNTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bilgi işlem bölümünde çalışan bir personel, kurumdan ayrılmadan önce binlerce kişinin verilerini kopyaladı. Çalınan veriler arasında kimlik, iletişim, işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve daha birçok bilginin yer alabileceği belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), söz konusu veri ihlalinden yaklaşık olarak 10 bin kişinin etkilendiğini duyurdu. Veri ihlalinden etkilenenler arasında çalışanlar, kullanıcılar, hastalar ve çocukların olduğu olduğu belirtildi.

KVKK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: