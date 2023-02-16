Hatay'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

16 Şubat tarihinde merkez üssü Akdeniz olmak üzere 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem diğer çevre illerde de hissedildi. İşte detaylar!

Hatay'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgesindeki sarsıntılar devam ediyor. Bugün merkez üssü Akdeniz olmak üzere 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Şubat'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, başta Hatay olmak üzere Adana gibi diğer çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 19.3 kilometre olarak açıkladı.

Hatay'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Artçı Sarsıntı Olabilir

Henüz yetkililer tarafından depreme ilişkin resmi bir açıklama gelmese de 5.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntı olabileceği düşünülüyor. Aynı anda ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu(USGS) tarafından da tespit edilen deprem, 5.2 MW olarak ölçüldü.

Deprem, Hatay'ın Samandağ ilçesinin kuzeybatısında, 22 kilometre açıklıkta gerçekleşti.

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