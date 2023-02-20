Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

20 Şubat tarihinde 6.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. İşte detaylar!

Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasar verdiği illerden biri olan Hatay, bir süredir artçı sarsıntılara maruz kalıyor. Şimdiye kadarki en büyük arçı sarsıntı, 20 Şubat 20:04 tarihinde gerçekleşti.

Hatay-Samandağ merkezli deprem 6.4 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin 7.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği düşünülüyor.

Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'da Bazı Binalarda Hasar Oluştu

Deprem, bölgede canlı yayın yapan muhabirlerin kameralarına yansıdı. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kısa sürede bölgeyi bir toz bulutu kapladı. Ayrıca yakınlardaki hasar görmüş binaların kolonlarından çatırdama sesleri geldiği tespit edildi.

Hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan binaların olduğu sokaklar araç ve yaya girişine kapatıldı.

Detaylar için takipte kalın!

*Görüntüler temsilidir. Bölgeyi veya olayı yansıtmaz.

6 Şubat'tan Beri 6 Binden Fazla Artçı Sarsıntı Yaşandı
Yaşam

6 Şubat'tan Beri 6 Binden Fazla Artçı Sarsıntı Yaşandı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede ve çevre illerde birçok artçı sarsıntı yaşandı.

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