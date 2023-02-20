Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasar verdiği illerden biri olan Hatay, bir süredir artçı sarsıntılara maruz kalıyor. Şimdiye kadarki en büyük arçı sarsıntı, 20 Şubat 20:04 tarihinde gerçekleşti.

Hatay-Samandağ merkezli deprem 6.4 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin 7.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği düşünülüyor.

Hatay'da Bazı Binalarda Hasar Oluştu

Deprem, bölgede canlı yayın yapan muhabirlerin kameralarına yansıdı. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kısa sürede bölgeyi bir toz bulutu kapladı. Ayrıca yakınlardaki hasar görmüş binaların kolonlarından çatırdama sesleri geldiği tespit edildi.

Hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan binaların olduğu sokaklar araç ve yaya girişine kapatıldı.

Detaylar için takipte kalın!

*Görüntüler temsilidir. Bölgeyi veya olayı yansıtmaz.