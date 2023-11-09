Hatay'da Bu Sabah Korkutan Deprem: Halk Yine Sokağa Döküldü!

Hatay'da bu sabah 05:32 saatlerinde korkutan bir deprem daha yaşandı. 6 Şubat deprem felaketinden tam 9 ay sonra gerçekleşen sarsıntı, Hatay ve çevre illerini korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 4.8 büyüklüğünde yaşanan sarsıntının merkez üssü Hatay Kırıkhan ilçesi olarak kaydedildi.

Hatay Bu Sabah Depremle Uyandı

Depremin 4.8 büyüklüğünde AFAD tarafından kaydedilirken farklı kaynaklara göre deprem şiddetinin 4.9 ve 5.2 arasında da değiştiği söyleniyor. Derinliğin ise 8 km yakınlıkta olduğu kaydedildi.

Hatay Valiliği depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Deprem Sonrası Saha Tarama Çalışması Yapılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde yaşanan 4.8'lik depremin ardından hızlıca saha tarama çalışmalarının başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından şöyle bir mesaj paylaştı:

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

AFAD ise saha tarama çalışmasının devam ettiğini ve şu an için herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremi hisseden ve etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.