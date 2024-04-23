Dünya Giderek Isınıyor: Hava Durumunda Artık Yeni Bir Renk Kullanılacak!
Dünya'nın her geçen yıl giderek daha da ısınması sonrası hava durumunda yeni bir renk kullanılmaya başlıyor. İşte detaylar!
Ulusal Hava Durumu Servisi sıcak havanın şiddetini daha iyi anlatmak için yeni bir ısı riski sistemini duyurdu.
Associated Press'e göre renk kodlu sistem, aşırı sıcakları "nadir görülen ve/veya uzun süreli aşırı sıcakları" iletmek için kırmızının ötesinde beşinci bir sıcaklık şiddeti kademesi olan yeni bir mor rengini ekledi.
Yeni risk sistemi aynı zamanda aşırı hava koşullarını yedi günlük bir tahminle yansıtarak halkın sıcağa uygun şekilde hazırlanmasına olanak tanıyor.
Yeni Hava Durumu Renkleri Belli Oldu
- Yeşil: Isı riski olmadığı anlamına gelir.
- Sarı ve Turuncu: Isıya duyarlı bireyler için riski gösterir.
- Kırmızı: Tüm nüfus için yüksek risk olduğunu gösterir.
- Mor: Uzun bir süre boyunca tüm nüfus için çok yüksek risk olduğunu gösterir.
CDC Direktörü Mandy Cohen yaptığı açıklamada "Sıcaklar sağlığımızı etkileyebilir ancak sıcağa bağlı hastalık ve ölümler önlenebilir. İnsanların sıcakta güvende kalmak için basit adımlar atmalarına yardımcı olacak yeni ısı ve sağlık araçları ve rehberleri yayınlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Isı riski haritasının yeni versiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında kullanıldı ancak çok yakında hem ülke çapında hem de dünya genelinde kullanılması bekleniyor.
En İyi Hava Durumu Uygulamaları - 2024
Hava durumu uygulamaları, seyahat planlaması yapan veya gün içerisinde dışarı çıkmaya hazırlanan kişiler için harikadır çünkü bu hizmetler hava sıcaklığı ve yağmur ihtimali dahil olmak üzere pek çok bilgi sunar.
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