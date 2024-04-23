Dünya Giderek Isınıyor: Hava Durumunda Artık Yeni Bir Renk Kullanılacak!

Ulusal Hava Durumu Servisi sıcak havanın şiddetini daha iyi anlatmak için yeni bir ısı riski sistemini duyurdu.

Associated Press'e göre renk kodlu sistem, aşırı sıcakları "nadir görülen ve/veya uzun süreli aşırı sıcakları" iletmek için kırmızının ötesinde beşinci bir sıcaklık şiddeti kademesi olan yeni bir mor rengini ekledi.

Yeni risk sistemi aynı zamanda aşırı hava koşullarını yedi günlük bir tahminle yansıtarak halkın sıcağa uygun şekilde hazırlanmasına olanak tanıyor.

Yeni Hava Durumu Renkleri Belli Oldu

Yeşil : Isı riski olmadığı anlamına gelir.

: Isı riski olmadığı anlamına gelir. Sarı ve Turuncu : Isıya duyarlı bireyler için riski gösterir.

: Isıya duyarlı bireyler için riski gösterir. Kırmızı : Tüm nüfus için yüksek risk olduğunu gösterir.

: Tüm nüfus için yüksek risk olduğunu gösterir. Mor: Uzun bir süre boyunca tüm nüfus için çok yüksek risk olduğunu gösterir.

CDC Direktörü Mandy Cohen yaptığı açıklamada "Sıcaklar sağlığımızı etkileyebilir ancak sıcağa bağlı hastalık ve ölümler önlenebilir. İnsanların sıcakta güvende kalmak için basit adımlar atmalarına yardımcı olacak yeni ısı ve sağlık araçları ve rehberleri yayınlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Isı riski haritasının yeni versiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında kullanıldı ancak çok yakında hem ülke çapında hem de dünya genelinde kullanılması bekleniyor.

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