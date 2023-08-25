NASA Araştırmacısı Uzayda Yaşam Olduğunu İddia Etti!

NASA araştırmacısı Dr. Michelle Thaller, New York'taki Artechouse'da düzenlenen "Işığın Ötesi" sergisinde yaptığı bir söyleşide dünya dışı yaşamın varlığına olan güçlü inancını dile getirdi.

Artechouse ve NASA iş birliğiyle düzenlenen sergi, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) yeni incelenen verilerini NASA'nın kozmik keşiflerinin sanatsal bir temsili olarak sergiliyor.

Dr. Thaller, Mars'ta gözlemlenen ve Dünya'daki yaşama atfedilebilecek ilginç bir konuya dikkat çekti. Bununla birlikte Mars hakkındaki sınırlı anlayışımız ve yanlış yorumlama olasılığı konusunda da uyarılarda bulundu.

Dr. Thailer: "Dünya dışında yaşam olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle."

Venüs'ün atmosferindeki potansiyel yaşam belirtilerine ve Jüpiter ve Satürn'ün buzlu uydularındaki mikrobiyal yaşam potansiyeline dikkat çeken Dr. Thaller, dünya dışı yaşamın keşfini ilan etmeden önce mutlak kesinlik ihtiyacını vurguladı.

Venüs'teki kavurucu sıcaklıklar ve kalın asidik atmosfer gibi zorlu koşullara rağmen Dr. Thaller, bulutlarında mikrobiyal yaşam olasılığını büyüleyici buluyor. Dünya dışında yaşam olduğuna dair somut kanıtlar elde etmemize çok az kaldığını belirten Dr. Thailer, "Dünya dışında yaşam olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Peki siz Dünya dışı yaşamın varlığına inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.