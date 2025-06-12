Havacılıkta Yasaklar Kalkıyor! Concorde Geri Dönüyor!

1970’li yıllarda hayatımıza giren süpersonik uçaklar hızlarıyla olduğu kadar ses patlamalarıyla da tartışmalara yol açmıştı. Uzun yıllar kara üzerindeki uçuşlara getirilen yasak teknolojik ilerlemelerle gündemden düşmemişti. Şimdi ise ABD bu alanda tarihi bir kararla rotayı yeniden çiziyor. Concorde efsanesi yeniden gökyüzüne dönebilir! İşte detaylar...

ABD Başkanlık Emriyle Yasaklar Kalkıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni karar süpersonik uçuş yasağını resmen sona erdirdi. 1973’ten bu yana yürürlükte olan yasağın kalkmasıyla havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor. Kararın amacı ülkeyi yeniden yüksek hızlı uçuşların lideri haline getirmek.

Bahsi geçen yasak kararı geçmişte özellikle Concorde gibi uçakların yarattığı 110 desibellik ses patlamaları nedeniyle getirilmişti. Oldukça yüksek bir sese neden olan bu durum şehir yaşamını olumsuz etkiliyordu. Günümüzde geliştirilen teknolojiler sayesinde bu sorunların aşılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok havacılık şirketi projelerini hızlandırmaya başladı.

NASA ve Lockheed Martin'in sessiz süpersonik uçak X-59 üzerindeki çalışmaları dikkat çekiyor. Boom Supersonic ve Hermeus gibi girişimler de test uçuşlarına ağırlık vermiş durumda. 2030 yılına kadar Mach 9 hıza ulaşmayı planlayan Venus Aerospace bu alanda en iddialı hedefi belirleyen şirketlerden biri.

Bu gelişmeler hem ticari uçuşları hem de savunma sanayisini derinden etkileyebilir. ABD'nin bu atılımı küresel ölçekte havacılığı yeniden şekillendirebilir. Bunun yanında Concorde gibi sivil kuşların yeniden havacılık sektörüne girmesiyle birlikte uzaklar artık daha da yakın bir hale gelebilir. Ayrıca efsanevi Air France Zamanda Yolculuk seferini yeniden yapmak mümkün olabilir.

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