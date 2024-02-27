Bir Havalimanı Güvenlik Robotları Kullanmaya Başlıyor!

Teksas'taki San Antonio Uluslararası Havalimanı, güvenlik operasyonlarını geliştirmek için 190 kiloluk otonom bir robotu filosuna katıyor.

Kaliforniya merkezli Knightscope tarafından üretilen 1.65 boyundaki K5 robotu önümüzdeki birkaç ay içinde göreve başlayacak.

San Antonio Uluslararası Havalimanı, K5 Robotlarını Kullanmaya Başlıyor

K5 robotu, havalimanının terminal binalarında ve otoparklarında 7/24 devriye gezecek ve şüpheli faaliyetleri tespit etmek için kameralarını ve sensörlerini kullanacak. Robot ayrıca acil durum iletişimi için halka açık bir hoparlör sistemi ve iki yönlü telsizle donatılmış durumda.

San Antonio Uluslararası Havalimanı yetkilileri, bu atılımla birlikte havaalanında güvenliği ve genel bilinci artırmayı amaçladıklarını söylerken, robotun insan güvenlik görevlilerinin yerini almayacağını ancak onları daha karmaşık görevler üzerinde yoğunlaşmaya özgürleştireceğini belirtiyorlar.

K5 robotu daha önce New York'taki Times Meydanı metro istasyonunda da test edilmişti. Yaklaşık bir yıl süren testler sırasında robotun insan memurlar tarafından gözlenmesi gerektiği çünkü bazı yayaların robotu taciz etmeye çalıştığı fark edilmişti.

Dünyada ilk olarak San Antonio Uluslararası Havalimanı'nda denenecek olan böylesi bir projenin gelecekte bu alandaki girişimlere öncü olacağı düşünülüyor.

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