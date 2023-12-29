Havalimanında Çalınan Valizini AirTag Sayesinde Buldu: Hırsızı Evine Kadar Takip Etti!

Bayram sezonunda binlerce kişi uzun seyahat günlerinin bir havayolu acentesiyle konuşarak veya mağazaya giderek valizlerinin güvenli bir şekilde ulaşmasını umuyor.Charlotte Gavino ve ailesi için bu umutlar Noel öncesi hafta sonu Kuzey Carolina'daki dağları keşfe çıkmadan önce bir valizin kaybolmasıyla zedelendi.

Kaybolan Valizi İzleyen Aile, Hırsızın Peşine Düştü!

Gavino ailesi, Queen City News'e yaptığı açıklamada tatil için yola çıkmadan sadece bir gün önce Apple'ın AirTag adlı küçük takip cihazını satın aldıklarını belirtti. Cihazı ebeveynlerinin valizine takan aile 22 Aralık'ta bavullarının bagaj taşıma bandında görünmemesi üzerine hemen harekete geçti.

AirTag sayesinde valizlerini takip eden aile cihazın bir yerleşim bölgesine doğru hareket ettiğini keşfetti. Gastonia ve Güney Carolina civarında izlenmeye devam eden valiz, ailenin sabrı ve teknolojik yardımıyla izini sürdü.

Aile AirTag'in kendilerine tam bir konum göstermemesine rağmen Noel günü bir adres belirdiğinde polis yardımıyla harekete geçti. Polis, ailenin bavullarını içeren bir evi buldu fakat birçok eşya kayıptı. AirTag sadece Gavino ailesinin değil aynı zamanda evde bulunan ve başka bir kişiye ait olan bir başka bavulu da kurtardı.

Şüpheli uyuşturucu bulundurmak ve hırsızlık dahil bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldı. Gavino, "Adalet istedim" dedi. Bu olay, AirTag gibi teknolojik çözümlerin sadece valiz kayıplarını değil aynı zamanda suçları çözmede de etkili olabileceğini gösteriyor.

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