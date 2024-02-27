Bir Havayolu Şirketi Yolcularına Apple Vision Pro Verecek!

Maldivlerin lüks hava yolu şirketi Beond, günümüz teknolojisini uçuşlarına entegre edecek bir hamle yaptı. Uçak içinde yolcuların keyifli vakit geçirebilmesini sağlamak için sınırları zorlayan şirket, yolcularına 3.500 dolar değerindeki Apple Vision Pro sunuyor.

Çıktığı günden beri gündemden düşmeyen cihaz, şimdi de bir havayolu şirketi ile gündeme geldi. Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan cihaz, artık uçuş esnasında yolculara verilecek ve yolculuk sürecinde kullanılabilecek.

Yolculara Apple Vision Pro ile Uçuş İmkanı

Uçak içi XR deneyimi sunan ilk havayolu şirketi olmayan Beond'dan önce geçtiğimiz haftalarda Hainan Havayolları yolcularına akıllık gözlük sunmak için Rokid ile ortaklık kurmuştu. Rokid Max, üç saatlik uçuşlarda yolcuların zaman geçirebilmesi için verilmeye başlanmıştı.

Beond'un CEO'su Tero Taskila ise kendi yolcularına sadece film izlemeleri için değil oyun oynayabilmeleri için de Vision Pro'nun kullanabileceğini aktardı. Açıklamalarında şunları söyledi: "Maldivler'deki muhteşem tatil yerlerini ve aktivitelerini sergileyecek."

Yolculuk esnasında Vision Pro ile yolculara Maldivlerin olanakları ve eğlenceli deneyimlerini gösteren etkileşimli bir video sunacak. Henüz Beond yolcularının cihazla nasıl uyum sağlayacakları belli değil.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Vision Pro kullanıcıları cihaz hakkında şikayetlerini dile getirmeye başlamıştı. Birkaç saatlik kullanımda baş ağrıtıcı ve rahatsız edici bir deneyim yaşatan cihaz uçuş esnasında kullanıcıları ne kadar memnun eder bilemeyiz.