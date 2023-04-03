HAVELSAN ve Epic Games'ten Anlaşma: "Malazgirt" Oyunu Geliyor!
HAVELSAN, "Malazgirt" adındaki yeni bir FPS oyununu geliştirmek için Epic Games ile iş birliği gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşte detaylar!
HAVELSAN, askeri teknolojiler üreten bir firma olarak oyun sektörüne de adım atmak istiyor. Firma, "Malazgirt" adını verdikleri savaş FPS oyunu çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte bu noktada şirket, Epic Games ile bir iş birliği sağladıklarını ve bu iş birliği doğrultusunda oyunlarında Unreal Engine oyun motorunu kullanacaklarını duyurdu.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar geçtiğimiz sene IDEF 2023 fuarında yepyeni bir oyun tanıtacaklarını duyurmuştu. Yeni oyun, askeri personelin deneyim kazanmak için oynayacağı bir simülasyon gibi düşünülebilir ama aslında öyle değil. Oyun, piyasadaki kullanıcılar için çıkacak ve geliştiricisi de HAVELSAN olacak.
Malazgirt adını verdikleri oyun, IDEF fuarına yetiştirilmeye çalışılıyor. Oyunla ilgili yapılan en son açıklama, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından yapıldı. Nacar, Malazgirt projesinde ilk etabın bittiğini ve projede ikinci etaba geçildiğini açıkladı. Ayrıca oyunlarında Unreal Engine oyun motorunu kullanacaklarına ve Epic Games ile bir iş birliği sağladıklarına değindi.
HAVELSAN ve Epic Games Ortaklığında Yeni Bir Oyun Geliştiriliyor
Epic Games bildiğiniz üzere oyun motorunu geliştiricilerin kullanımına açarak kendine ait bir portal oluşturmayı planlıyor. Bu portal sayesinde birçok şirket, Unreal Engine üzerinden aynı anda oyun geliştirebilecek. Ayrıca bu şirketler kendi aralarında da oldukça sık şekilde iletişim hâlinde olabilecekler.
HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Açık kaynakta kıymetli değerler üreterek lisanslı hale getirebiliyorsunuz. Ülkemizde kullanılan platformlar bunlara örnek verilebilir. Mesela Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, MİLGEM, LHD gibi bütün platformları modelleyebiliyorsunuz ve bu modelleri yapay zeka destekli akıllı birimler haline getirebiliyorsunuz. Yani bir oyun motoruyla destekleyerek bunların dış dünya efektleriyle birlikte gerçek ortamda, harp ortamında nasıl bir 3 boyutlu görüntü ürettiğini ve etkileşiminin nasıl olacağını, eğitimdeki faydalarını görebiliyorsunuz. Bu oyun ortamında istediğiniz manevraları ve birtakım harekat senaryolarını oyun gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye’de birçok oyun firması olduğunu biliyoruz, geniş bir ekosistem var, bu firmaların da artık harcıalem oyunlardan ciddi oyunlara, savaş oyunları gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizde geliştirilen yerli-milli platformların oyun anlamında da gelişmesini sağlamak istiyoruz."
HAVELSAN'ın Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi Kullanıma Hazır
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre HAVELSAN yerli parmak izi tanıma sistemi kullanıma geçiyor. Önümüzdeki Mart ayında kullanıma hazır olması planlanan sistem sayesinde biyometrik veri güvenliği mümkün.
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