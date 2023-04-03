HAVELSAN ve Epic Games'ten Anlaşma: "Malazgirt" Oyunu Geliyor!

HAVELSAN, askeri teknolojiler üreten bir firma olarak oyun sektörüne de adım atmak istiyor. Firma, "Malazgirt" adını verdikleri savaş FPS oyunu çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte bu noktada şirket, Epic Games ile bir iş birliği sağladıklarını ve bu iş birliği doğrultusunda oyunlarında Unreal Engine oyun motorunu kullanacaklarını duyurdu.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar geçtiğimiz sene IDEF 2023 fuarında yepyeni bir oyun tanıtacaklarını duyurmuştu. Yeni oyun, askeri personelin deneyim kazanmak için oynayacağı bir simülasyon gibi düşünülebilir ama aslında öyle değil. Oyun, piyasadaki kullanıcılar için çıkacak ve geliştiricisi de HAVELSAN olacak.

Malazgirt adını verdikleri oyun, IDEF fuarına yetiştirilmeye çalışılıyor. Oyunla ilgili yapılan en son açıklama, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından yapıldı. Nacar, Malazgirt projesinde ilk etabın bittiğini ve projede ikinci etaba geçildiğini açıkladı. Ayrıca oyunlarında Unreal Engine oyun motorunu kullanacaklarına ve Epic Games ile bir iş birliği sağladıklarına değindi.

HAVELSAN ve Epic Games Ortaklığında Yeni Bir Oyun Geliştiriliyor

Epic Games bildiğiniz üzere oyun motorunu geliştiricilerin kullanımına açarak kendine ait bir portal oluşturmayı planlıyor. Bu portal sayesinde birçok şirket, Unreal Engine üzerinden aynı anda oyun geliştirebilecek. Ayrıca bu şirketler kendi aralarında da oldukça sık şekilde iletişim hâlinde olabilecekler.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: