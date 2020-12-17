Hayatın Normale Döneceği Tarih Verildi: Dr. Fauci Açıkladı

Koronavirüs salgını tüm düzenimizi bozdu ve maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Peki hayat ne zaman normale dönecek? Ne zaman eskisi gibi olacağız? Artık koronavirüs salgınından dolayı neredeyse hepimiz sıkıldık ve bir an önce bitmesini bekliyoruz. Hayatın normale döneceği tarih hakkında açıklama haberimizde.

Hayatın Normale Döneceği Tarih

10 Mart 2020 tarihinde ilk koronavirüs vakası Türkiye'de görüldü. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vakalar artmaya başladı. Çin'de başlayan salgın şu anda tüm dünyaya yayılmış durumda. Aşı çalışmaları da son sürat devam ederken vakalar ve ölümler artıyor. Ne zaman eski hayatımıza geri döneceğimiz merak ediliyor.

Pfizer'in koronavirüs aşısı şu anda bazı ülkelerde sağlık çalışanlarına uygulanırken, pandeminin bu yıl sona ereceğine dair yeni keşfedilen umutlar var. Dr. Fauci'ye göre, yeterli sayıda insanın bir COVID-19 aşısı olması şartıyla, hayat bu yaz normale dönebilir.

Koronavirüs günlük hayatımızı tamamen altüst etti; maskeler sıradanlaştı, eğlence mekanları kapandı ve birçok ülkede restoranlarda yemek yemek gibi düzenli faaliyetler yasaklandı. Ancak eskiye dönmemize çok az kaldı.

Dr. Fauci, "Sorunsuz bir aşılama programı olduğunda yazın makul bir hızla ve kesinlikle sonbaharda bir tür normalliğe geri dönebiliriz." dedi.

Sürü bağışıklığına ulaşmanın sorunları arasında insanları aşı almaya ikna etmenin yanı sıra mevcut doz sayısının az olması da bulunuyor. Büyük miktarlarda aşı ne kadar hızlı üretilirse o kadar hızlı aşılama gerçekleşebilir.

Sizce hayat 2021 sonbaharında geri döner mi? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.