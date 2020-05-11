Hayran Yapımı GTA 5 Mobile Çıktı, Hemen İndirin (Orijinal Gibi!)

GTA 5 hala PC’de en çok oynanan oyunlar arasında. Ancak GTA 5 Mobile yok! Rockstar Games, mobil platformda (Android ve iOS) GTA oyununu nedense çıkarmadı. GTA 5 (Grand Theft Auto V) oyunu mobilde resmi olarak bulunmasa da oyunun hayranları GTA 5’i mobilde oynamayı mümkün hale getirdi. GTA 5 mobile Android indirme linki haberimizde.

GTA 5 Mobilde!

GTA 5, dünyanın en çok indirilip oynanan oyunlarından biri. Rockstar Games’in 2013 yılında çıkardığı aksiyon-macera oyunu günümüzde hala milyonlarca PC ve konsolda oynanıyor ancak mobilde yok. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığımız şu günler GTA 5 mobile isteğini daha da artırdı. Rockstar Games’in GTA 5 mobile’ı hazırlayıp hazırlamayacağı belirsiz olduğundan sabırsız kullanıcılar oyunu mobile entegre etmeyi başardı.

GTA 5 Mobile indirme linki The Games Paradise adlı bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı. GTA 5 Android telefonlarda oynamak isteyenler için indirme linki de paylaşıldı. Henüz beta aşamasında olduğu belirtilen GTA 5 Mobile’ın oynanış videosuna baktığımızda grafiklerin kaliteli, oynanışın akıcı olduğu, tüm detayların düşünüldüğü ve hepsinden önemlisi orijinal oyundan farksız olduğu görülüyor. Hayran yapımına göre oldukça iyi diyebiliriz.

GTA 5 Mobile İndirin!

GTA mobil sürümü Android telefonlarında denemek isteyenler için GTA 5 Mobile indirme bağlantısını paylaşıyoruz. Yüklenme, oyuna giriş esnasında doğrulama istemediğini de belirtelim.