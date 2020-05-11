GTA 5 Mobile indirilebilir! GTA 5 Mobile APK indirme linki, Rockstar Games tarafından olmasa da hayranlar tarafından paylaşıldı. Hayran yapımı GTA 5 Mobile (Grand Theft Auto 5 Mobile) orijinalinden farksız ve tüm karakterleri içeriyor. GTA Mobile 5 Android henüz beta aşamasında olmasına rağmen sorunsuz oynanış sunuyor. Fan yapımı Android telefonlarda oynanabilen GTA V Mobile’ın grafikleri de oldukça kaliteli.

GTA 5 Mobil Android telefonda oynamak isteyenler için GTA 5 mobil sürümü hazırlandı. Bilindiği üzere Rockstar Games, hala en çok oynananlardan biri olmasına rağmen GTA 5’i mobilde oynamaya açmadı. Eski GTA oyunları mobil platformda bulunuyor. Sabırsız hayranların geliştirdiği GTA 5 Mobile oyunu orijinalinden hiçbir fark içermiyor. Şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğundan tek bir sokak var ancak ikonik karakterler oyuna dahil edilmiş.

Android için yayınlanan GTA 5 Mobile, doğrulama da istemiyor. Yukarıdaki GTA 5 Mobile APK linkine dokunarak GTA 5’i mobil cihazınıza indirip hemen oynamaya geçebilirsiniz. GTA 5 Mobile oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.