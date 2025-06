Hayranları Sevindirecek Haber: Squid Game Aslında Bitmedi!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran devamında birçok YouTube yayıncısının da içeriğini birebir olarak kopyaladığı Squid Game için sevindirici bir haber geldi. Gelen bilgilere göre dizi her ne kadar bitmiş olarak gözükse de serinin devamı gelecek. Peki yeni filmin detayları nasıl olacak? Tüm bilgiler haberimizde...

Yeni Proje Belli Oldu! Squid Game: America

Bir süredir gündemde olan Amerika merkezli Squid Game projesi için somut gelişmeler yaşanıyor. Ünlü yönetmen David Fincher'ın Los Angeles’ta geçecek bir spin-off hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Netflix’e yakın kaynaklara göre dizinin çekimleri Aralık ayında başlayacak.

Fincher’ın şu an Once Upon a Time in Hollywood 2 projesiyle meşgul olduğu ancak projenin bitmesinin hemen ardından Squid Game: America setine geçeceği belirtiliyor. Dizi orijinal hikâyenin yeniden yapımı olmayacak. Onun yerine aynı evrende geçen yeni bir yarışma düzenini konu alacak.

Spin-off projesinin senaryosunu Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly kaleme alıyor. Los Angeles’ın göbeğinde geçecek bu yeni yapımda kapitalizmin farklı bir versiyonu üzerinden insan doğasının sınandığı yeni oyunlar ekranlara taşınacak.

Squid Game’in 3. sezonunda kısa bir rol üstlenen Cate Blanchett dizinin geleceğiyle ilgili en büyük ipuçlarından birini verdi. Blanchett’ın bu küçük sahnesi Amerika versiyonuna geçiş için hikâyesel bir köprü işlevi gördü. Blanchett'in yeni dizide yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Netflix cephesinden resmi bir duyuru henüz gelmese de Fincher’ın projeye liderlik etmesi beklentiyi daha da artırıyor. Squid Game: America orijinal serinin izinden giden ama çok daha karanlık ve Batı kültürüne özgü bir yarışma evreni yaratmayı hedefliyor. Bu noktada özellikle Avrupa ve Amerikalı izleyicilerin ilgisinde büyük bir artış bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...