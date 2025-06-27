Prens Dizisi 4. Sezon Ne Zaman?

Prens 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın popüler dizisinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2023'te yayınlanmaya başlayan Prens, ilk bölümüyle birlikte çok sevilerek en iyi Max dizileri arasında yerini aldı. Peki, komedi türünün başarılı bir örneği olan Prens'in yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Prens 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Prens dizisinin 4. sezonunun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında yayınlanması bekleniyor. 8,5 IMDb puanına sahip olan dizinin yeni sezonunda sekiz veya yedi adet bölümün yer alacağı düşünülüyor.

Prens'in yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Prens Yeni Fragman

Prens'in Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Nereden ve Nasıl İzlenir?

Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.

Prens Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Prens Karakterleri

Prens

Thenio

Orion

Larg

Kalesh

Hasharia

Kraliçe Sion

Anarkhia

Sangu

Saksonya Dükü Philippe

Kaptan Vandyke

Kral Olaf

Dizide Giray Altinok Prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.