Prens Dizisi 4. Sezon Ne Zaman?
Prens 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte Prens dizisinin yeni sezon tarihi ve dahası!
Prens 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın popüler dizisinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
2023'te yayınlanmaya başlayan Prens, ilk bölümüyle birlikte çok sevilerek en iyi Max dizileri arasında yerini aldı. Peki, komedi türünün başarılı bir örneği olan Prens'in yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Prens 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Prens dizisinin 4. sezonunun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında yayınlanması bekleniyor. 8,5 IMDb puanına sahip olan dizinin yeni sezonunda sekiz veya yedi adet bölümün yer alacağı düşünülüyor.
Prens'in yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
Prens Yeni Fragman
Prens'in Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Nereden ve Nasıl İzlenir?
Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.
Var Bunlar Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?
Var Bunlar dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Peki, Var Bunlar'ın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!
Prens Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Prens Karakterleri
- Prens
- Thenio
- Orion
- Larg
- Kalesh
- Hasharia
- Kraliçe Sion
- Anarkhia
- Sangu
- Saksonya Dükü Philippe
- Kaptan Vandyke
- Kral Olaf
Dizide Giray Altinok Prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.