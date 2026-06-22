Açıklama Geldi: Citroen Berlingo Artık Türkiye'de Üretilecek!

Tofaş'ın Stellantis ile yaptığı yeni yatırımlar kapsamında yeni araçlar ülkemizde üretilmeye başladı. Stellantis bünyesindeki Citroen, Fiat, Opel ve Peugeot markalarının hafif ticari araçlarını üretecek olan Tofaş Bursa Fabrikası'nda Berlingo modeli için tarih belli oldu. Yeni model, tıpkı kardeşi Fiat Doblo gibi yakın zamanda Tofaş Fabrikası'nda üretim bandından inmeye başlayacak.

Citroen Berlingo Ne Zaman Türkiye'de Üretilmeye Başlanacak?

Citroen, yaptığı açıklama ile Berlingo modelinin Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Buna göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinden ititbaren Citroen Berlingo 'Made in Türkiye' damgası ile üretim bandından inmeye hazırlanıyor. Stellantis'in K0 kodlu Citroen Jumpy ve SpaceTourer modelleri yine Tofaş Fabrikası'nda geçtiğimiz yıl üretilmeye başlanmıştı.

İlk olarak 1996 yılında yollara çıkan Berlingo, şimdiye kadar 4,2 milyonun üzerinde üretildi. Citroen için oldukça önemli bir yeri olan Berlingo, Türkiye'de de bugüne kadar 150 binin üzerinde satış adedine ulaştı. Bundan böyle yerli olarak üretilecek olan hafif ticari modelin satış sayılarını da artırmasını bekleyebiliriz.

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, ticari modellerinin artık Türkiye'de üretilecek olması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye'de Tofaş Fabrikamızda üretilecek olması bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroën markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroën için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor.

Tofaş'ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroën markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo'nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Berlingo, Citroën'in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroën olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi'nin yüzde 30'luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu.

Berlingo'nun 30'uncu yılında Türkiye'de üretilecek olması, markamızın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hâlihazırda Türkiye'nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz

Citroen Berlingo'nun Özellikleri Neler?

Yakıt türü: Dizel

Motor Hacmi: 1.499 cc

Güç: 130 beygir

Tork: 300 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel - 8 ileri otomatik

Yakıt tüketimi: 5,8 l/100km - 5,9 l/100km

0-100 km/s hızlanma: 11,2 - 11,7

Maksimum hız: 181 km/s - 184 km/s

Boş ağırlık: 1542 kg - 1563 kg

Azami yük: 903 kg - 887 kg

Boyutlar: 4.403 mm uzunluk - 1.8484 mm genişlik - 1.880 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 775 litre

Editörün Yorumu:

Citroen Berlingo, uzun yıllardır ülkemizde sevilen hafif ticari araçlardan bir tanesi. Üçüncü nesli ile karşımızda olan Berlingo'nun artık ülkemizde üretilecek olması ise oldukça sevindirici. Yakın zamanda Tofaş Fabrikası'nda Peugeot ve Opel'in küçük hafid ticari modellerini de görmeyi bekliyoruz. Avrupa'ya ihracatı yapılacak olan bu modellerin ülkemize ve otomotiv pazarına büyük katkıları olacaktır.