Haziran 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı!

Türk-İş yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan rapor ile birlikte Haziran 2025 tarihinde açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ayrıca bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de açıklandı. Peki, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Haziran 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının haziran ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 26 bin 115 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının mayıs ayında 25 bin 92 TL seviyesindeydi.

Haziran 2025'te yoksulluk sınırının 85 bin 65 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 81 bin 733 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,08, 12 aylık yüzde 37,60, yıllık ortalama yüzde 44,58 olarak hesaplandı.

Haziran ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 33 bin 586 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 7 bin 664 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 4 bin 232 TL olduğu belirtildi.