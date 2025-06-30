En Düşük Emekli Maaşı Artıyor: Genel Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışanların durumunun farkındayız" açıklamasında bulundu. Kabine, bugün kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olası zam oranını konuşmak için iki haftalık bir aradan sonra toplanacak.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar.

Gözler Enflasyon Verilerine Çevrildi

Kamu çalışanları ve emekliler şu an 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Bu veri, yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş artışlarını doğrudan etkileyecek. Ancak mevcut sistemde kök maaşı düşük kalan milyonlarca emekli, açıklanacak oransal zamdan doğrudan yararlanamıyor. Hükümet de bu adaletsiz duruma el atmak üzere yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

En Düşük Emekli Maaşı 17.000 TL

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesinde tutuluyor ama kök maaşı bu tutarın altında kalan emekliler için değişen bir durum yok. Onlar, bu zam oranlarından yararlanamıyor. Kabine bugün bu sorunu ortadan kaldırmak için taban maaşın yeniden belirlenmesini ve yasal bir düzenlemeyle herkesin zamdan pay almasını sağlamaya çalışacak.

İddialara göre 10.000 TL'lik tutar, yapılacak düzenlemeyle 17.000 TL'ye kadar çıkarılabilir.