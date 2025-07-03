Haziran Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre %35,05 oranında, ENAG verilerine göre ise %68,68 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Haziran Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 yıllık bazda ise yüzde 35,05 şeklinde hesaplandı. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 yıllık bazda ise yüzde 35,41 şeklinde hesaplanmıştı.

ENAG'a Göre Haziran Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,05 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %68,68 olarak açıklandı.