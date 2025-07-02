Sigorta Şişirmesi Ağır Hasar Kayıtlı Dönemi Bitiyor! Kaskoda Yeni Dönem!

İkinci el otomobil arayışında olanlar "sigorta şişirmesi ağır hasar kayıtlı, sigortadan para almak amacıyla perte çıkarılmıştır" gibi ibarelere pek çok kez maruz kalmıştır. Konuyla ilgili olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir düzenleme getirdi. Artık hasarlı otomobilleri perte çıkarmak çok daha zor olacak! İşte detaylar...

Sigortada Keyfi Pert-Anlaşmalı Pert Dönemi Sona Erdi!

1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle araçların perte ayrılması süreci ciddi şekilde yeniden şekillendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) özellikle kötüye kullanımın önüne geçmek amacıyla araçlarda "pert" kararı verilmesine yeni kriterler getirdi.

Artık bir aracın perte ayrılabilmesi için onarım maliyetinin aracın güncel piyasa değerinin en az yüzde 60’ını aşması gerekecek. Yani örneğin değeri 1 milyon TL olan bir araç ancak 600 bin TL ya da üzeri onarım bedeliyle karşılaştığında pert kapsamına alınabilecek.

Bu oranın altındaki hasarlar ise sigorta şirketleri tarafından perte çıkarılamayacak. Bunun yanında yeni düzenleme sadece maliyet kriteriyle sınırlı değil. Daha önce sigorta şirketi ile araç sahibi arasında yapılan “anlaşmalı pert” uygulamaları da tamamen sona erdi.

Artık pert kararı yalnızca bağımsız eksper raporlarına dayandırılacak. Böylece keyfi kararların ve sigorta suistimallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte bazı teknik durumlar için yüzde 60 şartı esnetilebilecek. Şasi kayması, tavanın ağır hasar alması, hava yastıklarının açılması ya da aracın elektronik güvenlik sistemlerinin zarar görmesi gibi durumlarda değer oranı gözetilmeksizin pert kararı alınabilecek.

Yeni sistemle birlikte sigorta şirketleri perte ayrılan araçlar için hurda tescil belgesi veya trafikten çekilme belgesi olmadan ödeme yapamayacak. Bu belgeler teslim edilmeden sigorta süreci başlatılamayacak. Ancak perte ayrılan araçların satışı konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Bu araçlar sigorta şirketleri tarafından ihale yöntemiyle satılabilecek ve alıcılar bu araçları onarıp yeniden trafiğe çıkarabilecek.

Yeniden trafiğe çıkış işlemleriyle birlikte bir otomobilin geçmiş kayıtlarından da perte ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilebilecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...