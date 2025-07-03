Haziran Ayı Enflasyonu Açıklandı: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Gelecek

Enflasyonla mücadelede halen istediğimiz konuma gelemediğimizden ötürü yeni bir zam dalgası çok yakında yaşanacak. Bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisiyle birlikte pek çok kategoriden ürüne zam gelecek. Kira zamları ve akaryakıt fiyatları da bu listede başı çekiyor. 3 Temmuz (bugün) itibarıyla ciddi fiyat farkları, etiketlere yansımaya başlıyor.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon, Haziran ayında aylık bazda 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 şeklinde hesaplandı. Peki zam olarak ürünlere nasıl yansıyacak?

3 Temmuz Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Zamlanacak?

Aracı olan vatandaşlar benzini çok daha yüksek bir fiyattan almaya başlayacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı oranlarına göre pompaya yansıyacak miktar en az 1.61 TL olacak. Bu oran, LPG için gelecek. Benzin ve motorin için sırasıyla 2.10 TL ve 1.97 TL artış öngörülüyor. Güncel fiyatlar yarından itibaren pompaya yansıyacak.

Açıklanan oranlar sadece akaryakıt fiyatlarına değil, genel tüketim ürünlerine de yansıyor. Örneğin bu ay, sigara tiryakileri için de oldukça zorlu geçecek. Zira tüm sigara markalarına 8 ila 10 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Bunun sebebi ise her bir sigara dalı başına alınan vergi oranının artırılmış olması. Son olarak alkollü içeceklere de yüksek oranda zam geliyor. Hatta bazı ürünlerdeki vergi yükünün, ürünün fiyatının üstüne çıkacağı biliniyor.

Maaşlar Ne Kadar Artacak?

ÖTV oranı güncellemesiyle birlikte vatandaşların maaşları ne yazık ki bir katman daha eridi. Vatandaşlar kira ve diğer pek çok alanda gelen zamlara yetişemiyor.

Özellikle memurlar, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Enflasyon farkı hesaplamalarına göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 2025 yılının ikinci yarısı için yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Yani memurlar ve memur emeklileri, 15,57 oranında zam alacak.