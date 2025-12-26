Jasmine Dizisinin 3. Bölümünü Yayınlayan HBO Max, Türkiye'de Yasaklanabilir

HBO Max, Jasmine dizisinin 3. bölümünü yayınladı. Bir süre önce RTÜK'ün incelemesine takılan dizi, en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası almıştı. Herkes Jasmine'in yayından kaldırılmasını beklerken, platform tartışmalı dizinin bir bölümünü daha yayınladı.

Jasmine 3. Bölümü Yayınlandı

Jasmine, 3. bölüm yayınlandı. 28 dakika uzunluğunda olan bölümün açıklamasında "Jasmine müşterilerinin tehlikeli dünyalarında sınırlarını zorlarken, Tufan ise kendi karmaşık dünyasıyla boğuşuyor." ifadesi yer aldı.

HBO MAX, Türkiye'de Yasaklanacak mı?

Jasmine 3. bölüm, dizinin RTÜK kararı ardından aldından yayınladığı ikinci bölümü oldu. Merak edilen ise bunun ne kadar süreceği. Yukarıda da belirttiğimiz üzere RTÜK, Jasmine için kararını açıkladı. Kurallar gereği dizinin HBO'nun Türkiye kütüphanesinden kaldırılması gerekiyor.

Bu tarz durumlarda genellikle RTÜK kararı platforma tebliğ ettikten sonra, platformun içeriği katalogdan çıkarması için genellikle 72 saat süresi bulunur. RTÜK, cezayı ne zaman HBO Max'e tebliğ ettiğini açıklamadı. Ancak üzerinden en az bir hafta geçtiğini söyleyebilriz.

Bu durumda yakın zamanda HBO'nun önünde iki seçenek kalacak. Jasmine'i yayından kaldırmak ya da Türkiye'de yasaklanmak. Eğer platform, RTÜK'ün sansürcü politikalarına itaat etmezse Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir.