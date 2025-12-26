Bridgerton Dizisinin 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Bridgerton dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Bridgerton dizisinin 4. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, yeni sezonda hangi olayların olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Bridgerton 4. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Bridgerton'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. 2 dakika 32 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Maskeler ardında gizlenirken her şey mümkün" ifadelerine yer verildi. Fragman, sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Bridgerton 4. Sezon Yayın Tarihi

Bridgerton'ın 4. sezonunun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni sezonda sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor. İlk kısımda dört, ikinci kısımda dört bölüm görebiliriz. Dizinin tüm bölümlerini dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bridgerton Konusu

Popüler Netflix dizisi, sekiz kardeşten oluşan Bridgerton ailesinin ve Londra sosyetesindeki diğer ailelerin hayatlarını konu alıyor. Her sezon, genellikle Bridgerton kardeşlerden birinin aşk hayatına ve evlilik yolculuğuna odaklanıyor. Örneğin ilk sezon, ailenin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton'ın gerçek aşkı arayışını anlatmıştı.

Bridgerton Oyuncuları

Nicola Coughlan

Luke Thompson

Claudia Jessie

Ruth Gemmell

Florence Hunt

Polly Walker

Will Tilston

Julie Andrews

Adjoa Andoh

Bessie Carter

Luke Newton

Joanna Bobin

Golda Rosheuvel

Hugh Sachs

Bridgerton dizisinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.