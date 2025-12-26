Bridgerton Dizisinin 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı
Bridgerton dizisinin 4. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, popüler Netflix dizisinin yeni sezonu ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bridgerton'ın 4.sezon fragmanı 2 dakika 32 saniye uzunluğunda.
- Yeni sezonun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- Dizinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson ve Claudia Jessie dahil pek çok isim bulunuyor.
Bridgerton dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Bridgerton dizisinin 4. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, yeni sezonda hangi olayların olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Bridgerton 4. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Bridgerton'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. 2 dakika 32 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Maskeler ardında gizlenirken her şey mümkün" ifadelerine yer verildi. Fragman, sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.
Bridgerton 4. Sezon Yayın Tarihi
Bridgerton'ın 4. sezonunun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni sezonda sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor. İlk kısımda dört, ikinci kısımda dört bölüm görebiliriz. Dizinin tüm bölümlerini dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Bridgerton Konusu
Popüler Netflix dizisi, sekiz kardeşten oluşan Bridgerton ailesinin ve Londra sosyetesindeki diğer ailelerin hayatlarını konu alıyor. Her sezon, genellikle Bridgerton kardeşlerden birinin aşk hayatına ve evlilik yolculuğuna odaklanıyor. Örneğin ilk sezon, ailenin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton'ın gerçek aşkı arayışını anlatmıştı.
Bridgerton Oyuncuları
- Nicola Coughlan
- Luke Thompson
- Claudia Jessie
- Ruth Gemmell
- Florence Hunt
- Polly Walker
- Will Tilston
- Julie Andrews
- Adjoa Andoh
- Bessie Carter
- Luke Newton
- Joanna Bobin
- Golda Rosheuvel
- Hugh Sachs
Peaky Blinders Filminden Beklenen Fragman Geldi
Cillian Murphy'nin başrol olarak yer alacağı Peaky Blinders filminin büyük merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen ayrıntılar!
Bridgerton dizisinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.