HBO Max Türkiye Genel Müdürü Açıklandı

HBO Max Türkiye Genel Müdürü belli belli oldu. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti, Türkiye'de de faaliyete başlamak için çalışmalarına devam ediyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

HBO Max Türkiye Genel Müdürü Kim Oldu?

Deadline'daki habere göre tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan HBO Max isimli dijital yayın platformu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı dijital yayın hizmetinin Türkiye Genel Müdürü belli oldu.

Popüler platformun Türkiye Genel Müdürü Barış Zavaroğlu oldu. Zavaroğlu, daha önce Turkcell'in dijital yayın hizmeti Turkcell+ Genel Müdürü olarak görev almıştı. Tecrübeli isim, Turkcell+ platformundan önce Fox Türkiye CMO'su olarak görev yapmıştı.

Zavaroğlu, Turkcell+ ve Fox'un yanı sıra Disney'de Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde üst düzey yöneticilik yapmıştı. Barış Zavaroğlu, HBO Max EMEA Genel Müdürü Christina Sulebakk'a bağlı çalışacak.

HBO Max'in çok önemli bir biçimde ivme kazandığını belirten Barış Zavaroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu hizmeti Türkiye'de hayata geçirmek ile görevlendirilmenin bir onur olduğunu ifade etti.

Christina Sulebakk da konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Zavaroğlu'nun uzmanlığına ve liderliğine dikkat çeken Sulebakk, Barış'ın önemli bir dönemde aralarına katıldığını, çünkü stratejik açıdan önemli bir pazarda lansmana ve büyümeye hazırlandıklarını açıkladı.

HBO Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu HBO Max, 2022 yılı içerisinde Türkiye dahil olmak üzere 21 Avrupa bölgesinde daha hizmet vermeye başlayacak. Şu anda pek çok ülkede hizmet veren platformun Türkiye'de tam olarak hangi tarihte faaliyete başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

İlk olarak 27 Mayıs 2020 tarihinde kullanıma sunulan dijital yayın hizmeti, kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olmayı başardı. Platformun içerik kütüphanesinde Gossip Girl, Hacks, Raised by Wolves, Station Eleven, Love Life ve Doom Patrol gibi yapımlar yer alıyor.

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