Türkçe Destekli Hell is Us'ın Dosya Boyutu Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Hell is Us ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Hell is Us'ın dosya boyutu belli oldu. Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan oyun düşük dosya boyutuyla şaşırttı.

Hell is Us Kaç GB Olacak?

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Hell is Us'ın 1.0 sürümü 20.9 GB boyutunda olacak. Oyuna ilk gün güncelleme gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Hell is Us Fragmanı

Hell is Us Türkiye Fiyatı

Hell is Us oyunun standart sürümü Steam'de 29,99 dolar (1.194 TL), PlayStation Store ise 2 bin 579 TL fiyata satılıyor. Deluxe isimli sürüm için Steam'de 44,99 dolar (1.791 TL), PlayStation Store'da 3 bin 449 TL fiyat etiketi belirlendi. Deluxe sürümünü ön sipariş veren oyuncular çıkış tarihinden üç ay önce oyunu oynamaya başlayabilecek.

Hell is Us Çıkış Tarihi

Hell is Us oyunu 4 Eylül 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.

Hell is Us Nasıl Bir Oyun?

Hell is Us açık dünya, aksiyon ve macera türlerinde bir oyundur. TPS kamera açısına sahip oyunda harita, pusula ve yer işaretleri bulunmayacak. Bu tehlikeli macerada içgüdülerimizi takip ederek ilerleyeceğiz. Kılıç, mızrak ve balta gibi yakın dövüş silahları ile karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağız.

Rogue Factor tarafından geliştirilen oyunda yaratıkların gizemini çözmemiz ve sorularımıza yanıt bulmamız gerekecek.