475 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez iki oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Steam ise bir oyunu bedava yaptı.

Amazon İki Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Paquerette Down the Bunburrows ve Boxes: Lost Fragments yer alıyor. Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden bu oyunlara ulaşabilirsiniz.

Bunstack tarafından geliştirilen Paquerette Down the Bunburrows, bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Piksel grafikleriyle öne çıkan oyunda çok başarılı şekilde tasarlanmış bölümler bulunuyor.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyun 2023 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. Yalnızca 2 GB RAM'e ihtiyaç duyan oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için 250 MB kullanılabilir alan gerekiyor.

Big Loop Studios tarafından geliştirilen Boxes: Lost Fragments'te çeşitli kutuları açmaya çalışıyoruz. Bu kutuları açabilmek için bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 2024 yılının şubat ayında çıktı.