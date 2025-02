Merakla Beklenen Hell is Us'ın Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Hell is Us'a dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. State of Play etkinliğinde oyunun çıkış tarihi ve fiyat etiketleri açıklandı. Peki, ortaya çıktığı günden itibaren beklenmeye başlanan oyun ne zaman satışa sunulacak?

Hell is Us Yeni Fragman ile Kendisine Hayran Bıraktı

Geliştirici Rogue Factor ve yayıncı Nacon, State of Play etkinliğinde yeni bir video yayınladı. 1 dakika 31 saniye uzunluğundaki video, oyunun nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor. Videoda ayrıca dövüş sahneleri de mevcut.

TPS kamera açısına sahip oyunda harita, pusula ve yer işaretleri bulunmayacak. Bu tehlikeli macerada içgüdülerimizi takip ederek ilerleyeceğiz. Kılıç, mızrak ve balta gibi yakın dövüş silahları ile karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağız.

Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyunda yaratıkların gizemini çözmemiz ve sorularımıza yanıt bulmamız gerekecek. Peki, Hell is Us Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

Hell is Us Türkiye Fiyatı

Hell is Us oyunun standart sürümü Steam'de 29,99 dolar (1.082 TL), PlayStation Store ise 2 bin 99 TL fiyata satılıyor. Deluxe isimli sürüm için Steam'de 44,99 dolar (1.623 TL), PlayStation Store'da 2 bin 799 TL fiyat etiketi belirlendi. Deluxe sürümünü ön sipariş veren oyuncular çıkış tarihinden üç ay önce oyunu oynamaya başlayabilecek.

Hell is Us Çıkış Tarihi

Hell is Us oyunu 4 Eylül 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.