Vietnam Kaosu Yaşatacak Oyun Ertelendi! İşte Yeni Tarih

Buluşmaya tam iki hafta kadar bir süre kalmış iken, Hell Let Loose: Vietnam çıkış tarihinde gecikme yaşanacak. Geliştirici ekip, olabilecek en iyi deneyim için fazladan zamana ihtiyaç duyuyormuş. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Hell Let Loose: Vietnam Nasıl Bir Oyun Olacak?

Bu defa yirminci yüzyılın en tartışmalı ve zorlu Vietnam Savaşı ile selefinin sunduğu deneyimi bir üst seviyeye çıkartacak olan oyun, 50v50 savaşlara sahne olacak. Toplamda altı farklı harita ile başlayacak olan yeni Hell Let Loose, helikopterler ve devriye botları ile savaşı deniz, havaya ve karaya taşıyacak.

Yeni Hell Let Loose Ne Zaman Çıkacak?

Hell Let Loose: Vietnam, Team17 ve Expression Games stüdyosu tarafından 2025 yılının Ağustos ayında duyurulmuştu. Mayıs ayındaki bir başka duyuru ile de oyunun 18 Haziran 2026 Perşembe günü çıkacağını öğrenmiştik. Ne var ki bu tarih artık geçerli değil. Çünkü, ertelendi ve 13 Ağustos 2026 tarihinde alındı.

Oyunun duyurulmasından bu yanan açık ve kapalı beta testleri yapılmıştı. Son gerçekleştirilen açık beta testine gelen bildirimlerin ardından, Team17 tarafından da konsol ve PC versiyonları için yoğun bir iç oynanış testleri gerçekleştirilmiş. Netice olarak, oyunun bazı kısımları için ek geliştirme zamanına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmış.

Anlayacağınız üzere, hem stüdyonun ve hem de oyuncuların beklentilerinin azami ölçüde karşılanabilmesi için fazladan iki ay kadar beklemek durumundayız. Yaşanan bu durumdan dolayı özür dilenir iken, kaydedilen aşamayla ilgili haberdar edilecekmişiz.

Editörün Yorumu

Son dönemde ilk günden teknik sorunları ile oyunculara saç baş yolduran oyunların varlığını göz önünde bulunduracak olursam, alınan bu kararı destekliyorum. Elbette ilk oyuna hayran olup da yeni oyuna bir an evvel başlama isteğinde olan oyuncular için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu. Ancak yüksek beklentiler karşılığında büyük hayal kırıklıklarının yaşanmasından iyidir. Bunun için de birazcık daha beklemek kesinlikle olumlu bir gelişme diye düşünüyorum.