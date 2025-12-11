Yeni Hell Let Loose: Vietnam Fragmanı Yayınlandı: 50v50 Oynanış Gösteriliyor

Hell Let Loose: Vietnam, Ağustos ayı içerisinde duyurulmuştu. Net bir tarih verilemiyor olsa da 2026 yılında PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkması bekleniyor. Yakın bir zaman önce de 50v50 oynanışın gösterildiği yeni bir fragman daha yayınlandı.

Kaosun Hakim Olduğu 50v50 Hell Let Loose: Vietnam Fragmanını Kaçırmayın

Yeni fragmana bakacak olursak, bizleri farklı bir yapıya oturtulmuş savaş alanlarının olduğunu görebiliyoruz. Öyle ki çevresel etkilerin savaşa dahil olacağını söylenebilir. Mesela bitki örtüsünün görüşü kısıtlaması ve açık alanların ve bataklığın oyuncuları tetikte tutması gibi detaylar görülebiliyor. Ayrıca helikopterin de oyuna dahil edilmesi ile ulaşımın yanı sıra hava desteği, ikmâl ve keşif için de kullanılabilecek. Yani takım çalışmasının bir üst seviyeye çıkacağını söylenebilir.

Dikkat çeken bir diğer detay ise nehir kollarının savaşın önemli bir parçası haline getirilmiş olması iken, PBR gibi ağır silahlı devriye robotları da oyuncular tarafından kontrol edilebilecek. Hareket halindeyken ateş edebiliyor olmak, nehir kollarını stratejik çatışma noktaları haline getirecek gibi görünüyor.

Bu defa yirminci yüzyılın en tartışmalı ve zorlu Vietnam Savaşı ile selefinin sunduğu deneyimi bir üst seviyeye çıkartacak olan oyun, 50v50 savaşlara sahne olacak. Toplamda altı farklı harita ile başlayacak olan yeni Hell Let Loose, denizde, havada ve karada savaşı bir araya getirecek.

Vietnam Savaşı taktiklerinin atmosferi olabilecek en gerçekçi seviyede hissettirmesi için özenle yansıttıklarını söylüyor, Expression Games. Amerikan güçlerinin hava desteğinin NVA güçlerinin orman içi pusular ve tünel savaşları ile birleşmesi ile bizi hem stratejik ve hem de yoğun tempolu savaşlar bekleyecek. Bunların dışında, birliklerin havadan cepheye taşınması, nehir devriyelerinin kıyıları taraması ve ormanın derinliklerinde yaşanacak sürpriz baskınlar gibi durumlar da yaşanacak.

Son olarak, hem eski ve hem de yeni oyuncular için tarihsel açıdan hassas bir deneyimin sunulacağı söyleniyor. Görünüşe göre selefi gibi yeni Hell Let Loose da oyun tarihine adını yazdıracak.