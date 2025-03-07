Helldivers 2 Aldığı Karardan Pişman Oldu: Eski Moda Geri Dönüyor

Bolca aksiyon, strateji ve kaotik eğlence sunan Helldivers 2, ilk günden beri oyun dünyasının bilinen ve sevilen isimlerinden biri haline geldi. Oyun basit aksiyondan ziyade takım çalışmasının önemini herkese göstermek istiyordu. Burada dikkat çeken bir detay vardı: Aslında oyun, başlangıçta beş kişilik takımlarla oynanacak şekilde planlanmıştı. Peki ne oldu da bu fikir rafa kaldırıldı?

Arrowhead Studios ekibi, Helldivers 2'yi geliştirirken beş kişilik takımların nasıl bir deneyim sunacağını görmek istedi. Başlangıçta bu fikir mantıklı görünüyordu. Sonuçta ne kadar fazla kişi o kadar iyi. Ama işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Geliştiriciler Neden Kararından Vazgeçti?

Oyunun eski tasarım direktörlerinden Patrik Lasota'nın anlattığına göre, Helldivers 2 takımları beş kişiden oluştuğunda oyun dengesi altüst oluyordu.

Lasota, beş kişi olduktan sonra seçim yapmanın pek anlamı kalmadığını savunuyor. Böyle bir senaryoda üçlü ve ikili bir grup oluşuyor ve oyunun akıcı yapısına ihanet ediliyordu.

Hatta bazı oyuncular, beş kişilik takımın dışında kalıyor, aksiyonu kaçırıyor, çoğunlukla bir kişi boşta kalıyordu. Anlayacağınız, oyunun "strateji" kısmı tamamen yok oluyordu.

Beş Kişilik Takımlar Gelir Mi?

Toplulukta beş kişilik takımlar olmasını talep eden bir sürü oyuncu var. Helldivers 2 de sürekli güncellenen ve topluluk geri bildirimlerine önem veren bir oyun. Belki ilerleyen zamanlarda beş kişilik özel modlar ya da farklı oyun modları eklenebilir.

Lasota konuyla ilgili şöyle diyor:

Beş kişi olunca seçim yapmanın pek bir anlamı kalmıyor. Herkes bir şeyler getirdiği için ‘Bu işe yarar mı?’ diye düşünmeye gerek bile kalmıyordu,” diyor. Yani, oyunun sunduğu strateji öğesi büyük ölçüde kayboluyordu. O yüzden beş kişilik takımlara izin verilirse oyun daha kaotik ama daha az taktiksel bir hâl alacaktı.

Yani oyunun geliştiricileri şimdilik kararını vermiş: Strateji ve oyun dengesi anlamında en ideal takım dört kişiden oluşuyor.

Sizce ilerleyen zamanlarda beş kişilik takımlar oyuna eklenir mi yoksa böyle iyi mi? Yorumlarda buluşalım.