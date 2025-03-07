Microsoft 35 Yıllık Bir Efsanenin Fişini Çekiyor! Uygulama Artık Yok

Teknoloji dünyasında bazı ürünler, zamanla yerini yenilere bırakır. Microsoft'un Publisher uygulaması da bu ürünlerden biri. Publisher, artık emekliye ayrılıyor. Microsoft, Ekim 2026 itibarıyla Publisher'ı resmen desteklemeyi bırakacağını açıkladı. Peki bu kararın ardında ne var? Uygulama 35 sene boyunca durmuş, neden şimdi kaldırılıyor?

Microsoft'un bu kararının ardında, Word ve PowerPoint gibi uygulamaların Publisher'ın işlevlerini üstlenmesi yatıyor. Özellikle son yıllarda Word ve PowerPoint'e eklenen gelişmiş tasarım özellikleri, bu efsanevi uygulamanın yerini alalı çok oluyor.

Uygulamayı açtığınızda Microsoft'un şu önerileriyle karşılaşıyorsunuz:

Kartvizit tasarımları için Word veya PowerPoint'i tercih edin.

Zarf veya antetli kağıt tasarımları için Word'ü kullanın.

Eski .pub Dosyalarına Ne Olacak?

Tabii bu demek değil ki evvelden hazırladığınız dosyalarınızdan olacaksınız. Mevcut .pub uzantılı dosyalarınıza halen erişebileceksiniz ancak başka bir formata dönüştürmeniz gerekecek. Microsoft burada da kullanıcılarına yardımcı olmuş ve gerekli rehberliği sağlamış. Dosya formatını değiştirmek için:

Publisher dosyasını açın.

PDF olarak kaydedin.

olarak kaydedin. PDF'i Word veya PowerPoint'te açın.

Dosyayı Word veya PowerPoint'in kendi formatında kaydedin.

Süreçte bir uyarı da mevcut. Örneğin karmaşık dosyaları dönüştürürken sorun yaşayabilirsiniz. Herhangi bir aksaklık yaşamamanız için Microsoft'un önerisi, dosya aktarımı yaparken makro kullanmanız. Böylece dosyaların bozulma tehlikesini ortadan kaldırıyorsunuz.

Publisher Tamamen Kapanmıyor

Ekim 2026, Publisher uygulaması için yolu sonu olan tarih ancak bu tarihten sonra da Publisher'ı kullanmaya devam edebileceksiniz. Detayları unutmadığınız takdirde sorun yok.

Uygulama "uyku" moduna geçiyor. Yani hiçbir şekilde yeni özellik, güncelleme beklememeniz gerekiyor. Uygulamaya yapılan resmi destek sona erecek. Yani güvenlik açıkları veya hatalar için güncelleme gelmeyecek. Microsoft 365 aboneleri için Ekim 2026 son tarih; sonrasında Publisher'a erişemeyecekler.

Tıpkı Windows Movie Maker veya Internet Explorer gibi, Publisher da artık teknoloji tarihinin bir parçası haline geliyor. Eğer Publisher olmadan yapamam diyenlerdenseniz kalıcı lisanslı (perpetual) sürümünü satın alabilir ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bunun da sürdürülebilir biz çözüm olmadığını bilmeniz gerekiyor.