Helldivers 2 Geliştiricileri ve Oyuncular Birbirine Girdi: Büyük Kavga Başladı

Helldivers 2 oyununun geliştiricisi Arrowhead Game Studios ve yayıncısı Sony; AVX2 desteği olmayan işlemcilere bir anda kapıyı kapatarak oyuncuların dışarı atılmasına sebep oldu. Oyun çıktığından bu yana kadar eski donanım kullanan pek çok oyuncu, hiçbir problem yaşamadan sunuculara giriş yapabiliyordu.

AVX2 (Advanced Vector Extensions) desteği gereksinimler arasında yer alsa da zorunlu tutulmuyordu. Son güncellemeyle birlikte bu kontrolü aktifleştirdiler. Bu da eski işlemcili oyuncuları dışarı attı.

Özrü Kabahatinden Büyük: İşlemciniz Eski

Oyunda 600 saatten fazla vakit geçirmiş veteran oyuncular, bu şekilde oyundan atılmalarına çok fazla içerlediler ve haliyle tepkilerini sosyal medyada gösterdiler. Geliştirici stüdyo sorunu çok geçmeden fark etti ve bir açıklamada bulundu, ancak yaptığı açıklama her şeyi çözmek yerine daha kötü bir hale getirdi. Açıklamada şu ifadeler vardı:

AVX2 kontrolü halen deneysel bir özellik ve bazen yanlış tespit yapabiliyor. Ama kabul edelim ki sizin de 13 yıllık işlemciniz var. Sistem gereksinimlerini karşılamıyorsanız oyunun bir gün çalışmayı bırakmasına şaşırmamalısınız.

Bu yanıt, oyuncuların öfkesini daha da artırdı. Çünkü çoğu eski işlemciye sahip oyuncu, bilgisayarlarını yükseltme şansına sahip değil ve oyunu oynamaya devam edebilmek için yeni bir sistem almak zorunda kalabilirler. Moderatörlerin açıklaması da sanki "Paranız yoksa oynamayın" gibi sert duyulunca işler iyice çığrından çıktı.

Tepkiler Büyüyünce Geri Adım Attı

Tepkilerin büyümesiyle birlikte Arrowhead Game Studios, yeni bir açıklama yaptı. Helldivers 2 topluluk yöneticisi Baskinator, Discord üzerinden şu mesajı paylaştı:

AVX2 sorunuyla ilgili olarak şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz ve yaşadığınız sıkıntılardan dolayı özür dileriz.

Tabii önceki yanıtı veren Birby adlı moderatörün kabalığına dair bir söylemde bulunulmadı. Şimdi gözler Arrowhead'in gerçekten bir çözüm sunup sunmayacağında. Eğer eski işlemcili oyunculara bir geri dönüş imkanı tanınmazsa, Helldivers 2 topluluğunda büyük bir kopuş yaşanacak.