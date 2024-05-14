PlayStation Tarihinin En Hızlı Satan Oyunu Değişti: İşte Yeni Oyun!

Sony, çocukluğumuzdan beri oyun konsolu denildiğinde ilk akla gelen marka olmuştur. Şimdi ise, aksiyon dolu dünyasında Helldrivers 2 ile tüm rekorları alt üst ediyor. PlayStation için tarihin en hızlı satan oyun lansmanı olan bu oyun, sadece 12 haftada PC ve PS5 platformlarında tam 12 milyon kopya satarak, beklentilerin ötesine geçtiğini gösteriyor.

Geçen yılın efsanevi oyunu God of War: Ragnarok, oynayanları ekran başına kilitleyerek rekorlar kırmıştı. Ancak, bu yılın başlarında piyasaya sürülen bir oyun, sadece 10 haftada 11 milyon satış rakamını geride bırakarak bu unvanı eline geçirdi. God of War'un heybetli başarısını gölgede bırakan bu hızlı yükseliş, oyun dünyasında yeni bir dönemin habercisi gibi duruyor.

Ancak Sony, oyun satışlarında başarılı olmasına rağmen, PS5 donanım satışlarının orijinal 12 aylık hedefinin tam 4 milyonun üzerinde geride kalmasıyla hayal kırıklığı yaşıyor ve bu durumu eleştiriyor.

PlayStation 5, Oyun Başarısı ile Birlikte Satış Rekoru Kırabilecek mi?

Sony, donanım satışlarında geride kalındığını rakamlar ile belirlese de, gelir açısından rekor bir yıl geçirdiğini açıkladı. Bu başarıyı, birinci taraf olmayan oyun satışlarındaki artışa ve döviz kurlarının etkisine bağladı. Ayrıca, bir web görüşmesi sırasında, özellikle Helldivers 2'nin performansını vurguladı.

PlayStation 5 satışlarını artırmak için, yeni oyun fikirlerini bu yıl için yayınlanma tarihleri konusunda yeniden gözden geçirmeyi düşünüyorlar. Hatta, İngiltere merkezli Firesprite'ın heyecan verici yeni çevrimiçi nişancı IP'si Concord'u bu yıl içinde piyasaya sürme planlarını bir kez daha vurguladılar.

PlayStation Network'ün aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre 10 milyon artarak 118 milyona ulaştı. Sony bu rakam için Playstation Network'ü kullanan benzersiz oyuncu sayısı olduğu söylüyor. Bu rakamlardan yola çıkarak yazılım satışlarının geçen yıla oranla %3'lük bir artış olduğunu iletip, Tokyo merkezli endüstri danışmanı Dr. Serkan Toto'nun ifadeleriyle "Helldivers II olmasaydı, PlayStation rakamları geçen çeyrekte çok daha kötü görünürdü."

Son olarak finansal tablolar öncesi CEO değişimine giden Sony Interactive Entertainment, salı günü son sonuçların ardından yapılan bir web görüşmesinde, geçici CEO Hiroki Totoki, kısmen oyunlarını PC'ye getirmeye daha fazla odaklanarak kar marjlarını 'agresif' bir şekilde iyileştirme planlarını yineledi.