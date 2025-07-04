Nihayet: Ödül Alan Oyun Xbox'a Geliyor!

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilip Şubat 2024'te piyasaya sürülen popüler nişancı oyunu Helldivers 2, ilk olarak PlayStation 5 ve Windows için piyasaya sürüldü. Güçlü bir çıkış yapan yapım, 15 milyonun üzerinde kopya sattı ve popüler dijital oyun mağazası Steam'de aynı anda 450 bin oyuncuya ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca 2024'ün En İyi Çok Oyunculu Oyun ödülünü de kaptı.

Son gelen bilgilere göre şirket, Helldivers 2'yi yakında Xbox için de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oyuncuların firmadan beklediği bu adım nihayet gerçekleşiyor. Peki Helldivers 2 Xbox sürümü ne zaman çıkacak?

Helldivers 2, Xbox İçin Yolda

Oyunun yönetmeni Mikael Eriksson, Helldivers 2'nin 26 Ağustos'ta Xbox Store üzerinden piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu gelişme oyun dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Zira Sony tarafından yayınlanan bir oyunun Xbox için çıkması oldukça nadir görülür.

Helldivers 2, şu anda Xbox üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Fiyat listesi ise şu şekilde;

HELLDIVERS 2: 1.749 TL

HELLDIVERS 2 Super Citizen Sürümü: 2.579 TL

Helldivers 2 PC Sistem Gereksinimleri

Donanım / Yazılım Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600XT Depolama Alanı 100 GB (HDD) 100 GB (SSD önerilir)

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