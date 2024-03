Steam Dolandırıcıları İş Başında: Helldivers 2 Üzerinden Dolandırıcılık Yapılmaya Çalışıldı!

Steam dolandırıcılarının daha önceden birçok kez popüler oyunlar üzerinden oyuncuları dolandırmaya çalıştığına şahitlik ettik. Bu dolandırıcıların yeni rotası da Helldivers 2 oldu. Oyuncuların sabah Helldivers 2'nin Steam'deki fiyatlarının 12,49 dolar ve 19,99 dolar olarak iki farklı şekilde indirime girmesi sosyal medyada ses getirdi.

Wario64 isimli kullanıcının X'te yaptığı paylaşımla ses getiren olay kısa sürede gündeme oturdu. Sabah saatlerinde geliştirici ve yayıncı bilgisinden açıklama kısmına kadar tamamen Helldivers 2 ile uyumlu hale gelecek şekilde değşitirilen oyunlar, iki farklı indirim seçeneği ile Steam'de görülmeye başladı.

No, Helldivers 2 is not 75%/50% off on Steam. Someone else is using a different game and renaming it exactly like a Helldivers 2 listing as a scam pic.twitter.com/NLy1uUoxd6