Steam Dolandırıcıları İş Başında: Helldivers 2 Üzerinden Dolandırıcılık Yapılmaya Çalışıldı!

Steam dolandırıcılarının daha önceden birçok kez popüler oyunlar üzerinden oyuncuları dolandırmaya çalıştığına şahitlik ettik. Bu dolandırıcıların yeni rotası da Helldivers 2 oldu. Oyuncuların sabah Helldivers 2'nin Steam'deki fiyatlarının 12,49 dolar ve 19,99 dolar olarak iki farklı şekilde indirime girmesi sosyal medyada ses getirdi.

Helldivers 2 ile Dolandırıcılık Yapılıyor!

Wario64 isimli kullanıcının X'te yaptığı paylaşımla ses getiren olay kısa sürede gündeme oturdu. Sabah saatlerinde geliştirici ve yayıncı bilgisinden açıklama kısmına kadar tamamen Helldivers 2 ile uyumlu hale gelecek şekilde değşitirilen oyunlar, iki farklı indirim seçeneği ile Steam'de görülmeye başladı.

No, Helldivers 2 is not 75%/50% off on Steam. Someone else is using a different game and renaming it exactly like a Helldivers 2 listing as a scam pic.twitter.com/NLy1uUoxd6 — Wario64 (@Wario64) March 1, 2024

SteamDB kayıtlarında bu oyunların aslında Figurality ve Whitehole Games tarafından geliştirilen Do Not Smile olduğu ve 4 Kasım 2023'ten beri mağazada satıldığı ortaya çıktı.

Her iki oyununda aynı kişiye ait olmasının ardından bu işin dolandırıcılık olduğu tespit edildi ve her iki oyunun da sayfaları kapatılarak Steam'den kaldırıldı. Dolandırıcılığın bu kadar başarılı bir şekilde planlanmış olması da akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.

Çünkü yayıncı adına tıklandığı zaman resmi PlayStation PC LLC Steam sayfasına yönlendirme yapılmış. Bu sorunun çözülebilmesi için de Valve'nin güvenlik önlemlerini artırması gerektirerecek.