Helldivers 3 Ne Zaman Çıkacak? Geliştirici Stüdyo Açıkladı

Helldivers 2, çıkışından bu yana hem ücretsiz güncellemeler hem de ücretli "Premium Warbond" içerikleriyle oyuncu kitlesini aktif tutmayı başardı. Geliştirici stüdyosu Arrowhead, oyuncularını Helldivers 2 oynamaya ikna edecek pek çok içeriği eklemeye devam edecek. Stüdyonun CEO'su Shams Jorjani tarafından yapılan açıklama, "Helldivers 3 ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap verdi.

Peki HD3 ne zaman çıkacak? İşte Arrowhead Games Studios'un yaptığı açıklama.

Helldivers 3 Çıkacak Mı? Ne Zaman Çıkacak?

CEO Jorjani, oyunun başarısı şu anda yeteri kadar tatmin ediciyken yeni bir oyun için planları olmadığını söyledi. Yakın gelecekte de böyle bir adım atılmayacak. Jorjani, Discord'da yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

HD3, umarım uzun yıllar boyunca gündeme gelmeyecek bir konu. Micke, Felix, Niklas, Marre ve Johan'ın oyuna dair vizyonlarına sonuna kadar güveniyorum. Bu yolculuğun parçası olmak harika. Önümüzdeki birkaç yıl için planlarımız belli. Gerçekten sadece bugüne odaklanıyoruz.

Helldivers 2 Yakında Xbox Platformunda

Arrowhead, yeni bir oyun konusunda acele etmeyeceklerini açık açık belli etti. Zaten stüdyonun şu anki planları var olanı daha iyi bir konuma getirmek. Bu sene Multiplayer Oyun Dalında BAFTA Oyun Ödülü'nü kazanan Helldivers 2 oyunu, 26 Ağustos 2025 tarihinde Xbox Series X/S platformundaki yerini alacak.

Şu an ön sipariş sürecinde olan Helldivers 2 Xbox fiyatı: