EA SPORTS FC 26'nın Fragmanına Türkçe Dublaj Eklendi [Video]

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın fragmanına Türkçe dublaj seçeneği eklendi. Peki, şimdiden merakla beklenmeye başlanan yeni futbol oyununda Türkçe spiker olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Türkçe Dublajlı Fragmanı Nasıl İzlenir?

16 Temmuz 2025 tarihinde EA SPORTS FC'nin resmî YouTube kanalı üzerinden EA SPORTS FC 26'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Görüntülenme sayısı kısa sürede 7 milyona ulaşan videoya çeşitli dillerde dublaj seçenekleri eklendi. Bu diller arasında Türkçe de yer alıyor.

Eğer videoyu izlemeye başladığınızda Türkçe dublaj aktif değilse çark simgesinden "Ses parçası" kategorisine girin ve ardından Türkçe dilini seçin. Bunu yaptığınızda videoyu Türkçe seslendirme ile izleyebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26'da Türkçe Spiker Olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Steam sayfasında oyunun Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacağı bilgisi mevcut. Epic Games Store sayfasında ise seslendirme kısmında Türkçe de yer alıyor. Bu, oyunun Türkçe spiker desteğ ile geleceğini gösteriyor.

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.827 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.039 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.