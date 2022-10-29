Henry Cavill, Witcher'daki Geralt Rolünden Ayrıldı: İşte Yeni Geralt!

The Witcher gelecek yıla kadar geri dönmeyecek olsa da Netflix şovu dördüncü sezon için yeniledi ve büyük bir değişiklik duyurdu.

Netflix, Açlık Oyunları film dizisinde Gale Hawthorne rolüyle tanınan Liam Hemsworth'un, Rivia'nın kahramanı Geralt olarak Henry Cavill'in yerini alacağını söyledi. İki oyuncu, sosyal medyada oyuncu seçimi değişikliği hakkında paylaşımda bulundu.

Henry Cavill, Instagram'da "Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlarla hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım." dedi.

Yeni Geralt, Liam Hemsworth Oldu

Cavill, ayrılma nedenini açıklamadı. Bu haftanın başlarında aktör, Black Adam'daki son küçük rolünün ardından Superman'i oynamaya devam edeceğini doğruladı. Netflix, 2018'de Cavill'i Geralt of Rivia olarak seçmişti. Oyuncu, rol hakkında röportaj yaptığı her seferinde açıkça görülen, seriye gerçek bir tutku getirdi. 2019'da Polygon'a verdiği demeçte, "Gerçekten Geralt'a, onun kim olduğuna ve doğasına, özellikle kitaplardaki kadar bağlantı hissediyorum." demişti.

Netflix, The Witcher'ın dördüncü sezonu için bir çıkış tarihi paylaşmadı. Dizinin üçüncü sezon çekimleri bu yılın başlarında başlamıştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Tudum hayran etkinliğinde dizinin 2023 yazında geri döneceğini söylemişti.

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