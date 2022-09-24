The Witcher'ın 3. Sezonu Beklenenden Daha Erken Çıkacak

Witcher hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix, The Witcher 3. sezonunun 2023'ün ortalarında çıkışını yapacağını açıkladı. Fantastik Netflix dizisinin başrol oyuncusu Henry Cavill tarafından Tudum 2022'de duyurulan The Witcher'ın bir sonraki sezonu 2023 yazında ekranlarımızda olacak.

Çıkış penceresinin açıklanması, The Witcher'ın 3. sezonunun prodüksiyonun tamamlanmasından sadece birkaç hafta sonra geliyor. Serinin bir sonraki sezonu, son altı ayda birçok yerde çekilerek tamamlandı ancak ana çekimler 12 Eylül'de sona erdi.

The Witcher 3. Sezonu 2023 Yazında Geliyor

The Witcher 3. sezonunun tam çıkış tarihi hâlâ belirsiz. 2023 yazının lansman penceresi, gelecek yıl Haziran ve Eylül ayları arasında herhangi bir zamanda gelebileceği anlamına geliyor. Yapılması gereken çok sayıda post prodüksiyon çalışması göz önüne alındığında, yazın ikinci yarısına yani Ağustos veya Eylül ayına sarkacağı tahmin ediliyor.

The Witcher 3. sezon lansman penceresi, Tudum 2022'de resmî bir lansman tarihi alan spin-off dizisi Blood Origin hakkındaki haberlerin hemen ardından gelmiş oldu.

Peki siz The Witcher'ın yeni sezonundan neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.