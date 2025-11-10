Hepsiburada’da 11.11 İndirimleri Başladı: Teknoloji Kategorisinde Dev İndirim

Kasım ayı geldi çattı ve tüm Türkiye'de indirim heyecanı başladı. Bugünlerde A'dan Z'ye neredeyse her kategoride her marka ve üründe indirim görmek mümkün. Ancak tüm bunlar Hepsiburada'ya yeterli gelmemiş olacak ki şirket adeta "indirim içerisine indirim" dedirten 11.11 kampanyasını başlattı.

Bu kampanya kapsamında elektronikten modaya, kozmetikten ev ürünlerine kadar milyonlarca üründe fırsatlar sizleri bekliyor. Üstelik kullanıcılar, "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” ve peşin fiyatına 12 taksit gibi ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Elektronik ve Teknoloji Ürünlerinde Efsane Fırsatlar

Efsane 11.11 döneminde teknoloji severleri geniş kapsamlı indirimler bekliyor. Elektronik ürünlerde sepette 250, 500 ve 1.000 TL’ye varan ek indirimler uygulanıyor. Televizyonlarda yüzde 11 net indirim, dizüstü bilgisayarlarda ise mevcut kampanyalara ek yüzde 5 indirim sunuluyor.

Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve donanım bileşenleri de bu ek avantajlardan yararlanıyor. Seçili Bluetooth kulaklıklarda geçerli yüzde 10 sepette indirim ise özellikle mobil aksesuar arayan kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar yaratıyor.

Ev elektroniğini yenilemeyi planlayanlar için de kampanya kapsamı oldukça geniş. Beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve robot süpürgelerde sepette yüzde 11 net indirim geçerli. Böylece Efsane Kasım, hem teknoloji hem de ev ürünlerinde yılın en cazip alışveriş dönemlerinden birine dönüşüyor.

Fırsatlar Sadece Teknolojiyle Sınırlı Değil

Efsane 11.11 döneminde yalnızca teknoloji değil, moda, kozmetik ve ev ürünlerinde de büyük indirimler sunuluyor. Giyim ve aksesuarda dünyaca ünlü markalarda sepette yüzde 40’a ek yüzde 15 indirim, ayakkabılarda yüzde 15 net indirim, premium güneş gözlüklerinde yüzde 50 indirime ek 500 TL kupon ve kol saatlerinde 10.000 TL’ye 2.000 TL kupon avantajı dikkat çekiyor.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde yüzde 15’e varan ek indirimler, makyaj ve bakım kategorisinde ise yüzde 20–30 arasında değişen fiyat avantajları geçerli. Evini yenilemek isteyenler için ev tekstili, mutfak ve dekorasyon ürünlerinde sepette yüzde 15 net indirim, süpermarkette ise yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar indirimler sunuluyor.

Ayrıca “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programındaki kadın üreticilerin ürünlerinde de yüzde 50’ye varan özel Efsane 11.11 fırsatları yer alıyor.

11.11’de Kia Araç Satışa Sunulacak

Hepsiburada, Efsane 11.11 kapsamında bu yıl da geleneksel kategorilerin ötesine geçiyor. 11 Kasım’da özel fiyatla satışa sunulacak Kia Picanto, kullanıcılarla Hepsiburada üzerinden buluşacak. Aracı satın alan kullanıcıların bayi ve teslimat süreçleri ise doğrudan yürütülecek.