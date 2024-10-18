Hepsiburada, 1 Milyar 167 Milyon Dolar Karşılığında Kazakistan'a Satılıyor

Türkiye'nin en büyük dijital alışveriş platformlarından biri olan Hepsiburada satılıyor. Ekonomim'in haberine göre, Kazakistan'ın e-ticaret devi Kaspi.kz, Hepsiburada'nın da sahibi olan D-Market'in çoğunluk hisselerini almak için harekete geçti. Şirketin yüzde 65.41'ini satın almak için D-Market ile anlaşan Kaspi.kz'nin gözden çıkardığı miktar ise 1 milyar 167 milyon dolar. İşte detaylar!

Hepsiburada, 1 Milyar 167 Milyon Dolar Karşılığında Satılıyor!

Türkiye'nin en büyük dijital alışveriş platformlarından Hepsiburada, 1 milyar 167 milyon dolar karşılığında Kaspi.kz'ye satılıyor. Finans, e-ticaret ve daha pek çok alanda faliyet gösteren Kaspi.kz, Avrupa ve Avrasya'da en hızlı büyüyen şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hepsiburada için yapılan teklif ise bu büyümeyi ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre Kaspi.kz, Hepsiburada'nın çatı şirketi D-Market'in yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın almak için şirketin yöneticileri ile el sıkıştı. İddialar anlaşmanın dün imzalandığı ve satın alımın 1 milyar 167 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

Elbette ki bu tür anlaşmalar sadece imzaların atılması ve paranın ödenmesi ile gerçekleşmiyor. Hepsiburada'nın satılabilmesi için ilgili otoritelerden izin alınması gerekiyor. Sağlıkllı piyasa şartlarının korunduğundan emin olmak gibi kontrollerin sağlanmasının ardından ise 2025'te satın alımın sonuçlanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin en büyük dijital alışveriş platformlarından birinin Kazakistan merkezli bir şirkete satılacak olması sizi şaşırttı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.